Normale Pisa : Rettore Palermo - 'no a polarizzazione - serve redistribuzione risorse' (2) : (AdnKronos) - "Non voglio entrare nel merito della vicenda perché non conosco le dinamiche interne - dice all'Adnkronos Micari -. Posso certamente capire i timori del primo cittadino di perdere un ruolo centrale, ma ne farei un discorso più generale. Le eccellenze vanno senza dubbio valorizzate, ma

'La Normale a Napoli era un'opportunità anche per Pisa - un errore l'ingerenza della politica'. Intervista a Maria Chiara Carrozza - di L. ... : Sulle dimissioni di Vincenzo Barone l'ex ministro ed ex rettore della Scuola superiore Sant'Anna dice: 'Scienza e ricerca devono essere indipendenti'

Maria Chiara Carrozza : "La Normale a Napoli era un'opportunità anche per Pisa - un errore l'ingerenza del sindaco" : Le dimissioni di Barone non le sembrano "un'epurazione, ma certamente le iniziative parlamentari e del sindaco sulle scelte della Scuola Normale mi sono sembrate una ingerenza, la politica localistica non fa bene all'università!".E, ancora, "la scienza e la ricerca devono essere indipendenti", puntualizza Maria Chiara Carrozza. Cinquantatré anni, Pisana, docente universitaria di bioingegneria industriale, ex rettore della Scuola ...

Università - naufraga il 'progetto Sud' : si dimette il direttore della Normale di Pisa : Vincenzo Barone ha rassegnato le dimissioni da direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa. La decisione è scaturita in seguito alle polemiche e al naufragio del progetto di una seconda sede dell'...

Pisa - si è dimesso il direttore della Normale. Voleva creare una sede a Napoli : L'opposizione poi è arrivata anche dalla politica: il sindaco leghista di Pisa, Michele Conti , e il deputato toscano Edoardo Ziello hanno duramente contestato la nascita della succursale napoletana ...

Normale di Pisa - si è dimesso il rettore Vincenzo Barone : ... studenti e ricercatori sappiano ritrovare l'armonia necessaria per continuare a rappresentare quell'eccellenza che caratterizza l'ateneo in tutto il mondo'.

Normale di Pisa - si è dimesso il rettore Vincenzo Barone : ... studenti e ricercatori sappiano ritrovare l'armonia necessaria per continuare a rappresentare quell'eccellenza che caratterizza l'ateneo in tutto il mondo'.

Normale di Pisa - il direttore Barone si dimette dopo mozione di sfiducia : L'ipotesi di 'clonare' la Normale con una sede napoletana, fortemente sostenuta da Barone, non ha convinto la comunità normalista e parte del mondo politico Pisano, e alla fine è tramontata lasciando ...

Vincenzo Barone si è dimesso da direttore della Scuola Normale di Pisa : Vincenzo Barone si è dimesso dalla carica di direttore della Scuola Normale di Pisa. Oggi, durante la riunione del Senato accademico, era in programma il voto della mozione di sfiducia nei suoi confronti presentata dagli studenti. Ieri, ha scritto Repubblica,

Normale di Pisa - il rettore Barone si dimette dopo sfiducia studenti - : La decisione è dovuta alla mozione presentata dagli allievi per la vicenda legata alla nascita della Scuola Superiore del Sud: un progetto contestato per le modalità e la mancanza di trasparenza, poi ...

Normale di Pisa - il rettore Barone si dimette dopo sfiducia studenti : Normale di Pisa, il rettore Barone si dimette dopo sfiducia studenti La decisione è dovuta alla mozione presentata dagli allievi per la vicenda legata alla nascita della Scuola Superiore del Sud: un progetto contestato per le modalità e la mancanza di trasparenza, poi definitivamente tramontato a metà ...

Si è dimesso Vincenzo Barone - rettore della Normale di Pisa - dopo lo scontro sul progetto Napoli : Il professor Vincenzo Barone, direttore della Normale di Pisa, presenterà le proprie dimissioni nel corso della seduta del Senato accademico di oggi. "Non ho nulla da commentare, d'ora in avanti penserò un po' di più alla mia salute" fa trapelare il rettore, confermando la decisione.Anche i suoi fedelissimi devono averlo convinto che la battaglia era ormai persa e un ulteriore muro contro muro, dicono in molti a Palazzo ...

Normale di Pisa - si dimette il direttore Vincenzo Barone dopo lo scontro sulla sede a Napoli : Il direttore della Normale di Pisa Vincenzo Barone si presenterà dimissionario alla seduta del Senato accademico in programma oggi alle 10. E’ quanto apprende l’Agenzia Ansa da fonti accademiche. Le dimissioni irrevocabili del professore sono già al protocollo della Scuola. La decisione è maturata nella notte dopo che ieri pomeriggio Barone aveva annunciato che avrebbe valutato come comportarsi solo dopo aver appreso, nel corso del Senato ...

Normale di Pisa - scontro sulla sede a Napoli. Il direttore : “Inopportune le interferenze di sindaci e quant’altro” : “Alla Scuola Normale Superiore di Pisa bisogna decidere se rimanere isolati in una torre d’avorio o aprirsi al resto del mondo, ma anche se nella gestione di questa istituzione siano opportune le interferenze di sindaci e quant’altro”. Mancano ormai poche ore alla riunione del Senato Accademico prevista per domani, nel corso della quale si discuterà sulla mozione di sfiducia presentata nei confronti del direttore della Normale Vincenzo Barone ...