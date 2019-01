Juventus | problema ai flessori per Mandzukic | Supercoppa a rischio

Juventus - Allegri : 'Sono contro lo stop. Il problema è a monte' : 'Non tollero nessuna forma di razzismo e di insulto, anche nei confronti dei morti e delle tragedie che sono successe. Ma purtroppo in Italia abbiamo perso un pò di quella che era la nostra educazione ...

Juventus - si pensa già al derby : problema al ginocchio per Cuadrado : La Juve, ieri sera, è uscita sconfitta dallo Stade de Suisse per 2 a 1 nel match di Champions League contro la Young Boys. Un ko che non ha impedito alla 'vecchia signora' di conquistare il primo posto nel girone. Chiusa la parentesi europea la squadra è pronta a catapultarsi nel prossimo impegno di campionato. Questa mattina i bianconeri sono rientrati a Torino poco dopo le 12:20 e si sono subito diretti alla Continassa per la ripresa della ...

Infortunio Bentancur - salta Juventus-Inter?/ Ultime notizie - tegola per Allegri : problema alla schiena - IlSussidiario.net : Infortunio Bentancur, salta Juventus-Inter? Ultime notizie, tegola per Allegri: problema alla schiena per il centrocampista.

Juventus - problema fisico per Bentancur : la situazione in vista dell’Inter : Juventus-Inter, Rodrigo Bentancur potrebbe non essere della gara a causa di un problema fisico annunciato oggi da Allegri Juventus-Inter è il big match della giornata di campionato, in vista della gara di domani però, Allegri potrebbe avere qualche problemino di formazione in mediana. Proprio il tecnico ha rivelato in conferenza stampa i problemi fisici occorsi a Bentancur nelle ultime ore: “Devo valutare oggi. Bentancur ha un problema ...

Infortunio Alex Sandro - il terzino della Juventus out per un problema muscolare : Infortunio Alex Sandro – Nella gara dell’Allianz Arena c’è una cosa che è saltata agli occhi dei tifosi bianconeri e degli appassionati di fantacalcio: la sostituzione di Alex Sandro con Cuadrado nell’intervallo. A chiarire le motivazioni del cambio ci ha pensato Massimiliano Allegri nel postpartita ai microfoni di Sky Sport: “Alex Sandro ha accusato un fastidio muscolare al flessore e quindi si è fermato a ...

Juventus - senti Solskjaer : “Ronaldo risolverà il problema delle finali” : Con il Manchester United è stato decisivo nella finale di Champions League del 1999, realizzando il gol che ha condotto la coppa dalle grandi orecchie in Inghilterra: Ole Gunnar Solskjaer è stato l’incubo dei tifosi del Bayern, ma non è stata l’unica finale europea portata a casa in quanto anche nel 2007-08 la Champions ha preso la strada di Manchester. In quell’occasione nei Red Devils c’era già Cristiano ...