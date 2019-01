Juve | si ferma Mandzukic | in forte dubbio per la Supercoppa

Paratici conferma : 'Ramsey? Ottimo giocatore. Juve pronta e attenta' : 'Se hai il miglior giocatore del mondo in squadra, è chiaro che la consapevolezza di tutti aumenta, ma la base era già alta, la Juve compete sempre ai massimi livelli, negli ultimi anni abbiamo ...

Juve-Ramsey - Paratici conferma : "Ci piace molto - lo seguiamo" : Il primo grande colpo del 2019 in casa Juventus potrebbe essere Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, in gol nel 4-1 dell'Arsenal contro il Fulham , è in scadenza coi Gunners a fine stagione e ha ...

Juventus - Massimiliano Allegri : 'Razzismo? Contrario a fermare le partite'/ 'Dobbiamo educare i bambini' : Vigilia di Juventus-Sampdoria, Massimiliano Allegri in conferenza stampa: dal caos razzismo alla lotta scudetto, le parole del tecnico bianconero.

Leonardo : 'Mai pensato di cambiare Gattuso. Higuain? E' della Juve - la conferma dipende dalla Champions' : Il mondo Milan si deve abbracciare veramente intorno a una realtà, la realtà è che il Milan è in difficoltà da tanti anni, non da oggi. Questa difficoltà dev'essere capita, noi dobbiamo capire come ...

Juventus - Allegri : 'Cori? Non dobbiamo fermarci. Servono misure preventive' : Quindi non è solo un problema del calcio, ma per migliorare bisogna entrare nel mondo dei bimbi, delle scuole. Siccome lo sport è molto educativo, e il calcio soprattutto, magari 80 bambini su 100 li ...

Risultati Serie A 18ª Giornata – Quagliarella trascina la Sampdoria in Europa - Zapata ferma la Juventus : ok Lazio - ko Fiorentina : Quagliarella trascina la Sampdoria in zona Europa League, l’Atalanta ferma la Juventus grazie alla doppietta di Duvan Zapata: i Risultati dei match della 18ª Giornata di Serie A La Serie A non va mai in vacanza, nemmeno il giorno di Santo Stefano. In pieno stile Premier League, il calcio italiano non si ferma e regala una Giornata di partite emozionanti, dai verdetti per nulla scontati. Apre le danze il Milan che nel lunch match ...

Infortunio Bernardeschi - si ferma il calciatore della Juventus : Infortunio Bernardeschi – «Ci prendiamo qualche ora di relax ma poi ci concentriamo subito sull’Atalanta». Ha parlato chiaro, ieri a fine partita, Capitan Chiellini. Non c’è tempo per riposare o per gioire per la matematica che anche quest’anno dichiara la Juve Campione d’Inverno: il giorno di Santo Stefano i bianconeri sono attesi dalla difficile trasferta di Bergamo (ore 15). Ecco perché la squadra si è ritrovata oggi al JTC ...

?Nessuno ferma la Juve : 1-0 alla Roma - bianconeri già campioni d'inverno : dal nostro inviato TORINO Niente da fare, la Roma cade ancora allo Stadium: 9 ko in 9 visite. Il punteggio, 1-0, è lo stesso per la quarta volta di fila. Ma è Olsen a tenere in partita...

Il Napoli non si ferma : “Juve-Roma?” Ancelotti risponde così : Successo casalingo del Napoli contro la Spal, continua la marcia scudetto, ecco le dichiarazioni di Carlo Ancelotti ai microfoni di Radio Rai: “Una volta che non siamo riusciti a chiuderla gli ultimi minuti sono stati di sofferenza, perché la SPAL ha messo tutte le energie per pareggiare, alla fine Meret ha fatto due parate molto importanti. Insigne e Koulibaly diffidati? Ho pensato che se non li avessi fatti giocare con ...

Verso Juventus-Roma - nel 2007 Cristiano Ronaldo fu pregato di fermarsi dai giallorossi : Sabato sera big match allo Stadium con Juventus-Roma , un'occasione per i bianconeri di allungare ulteriormente mentre i giallorossi cercando punti pesanti in trasferta. La sfida cade cade circa 11 ...

De Ligt-Juventus - ora arriva la conferma : occhio ai dettagli : DE LIGT JUVENTUS- La Juventus si prepara a mettere le mani su De Ligt, difensore dell’Ajax classe 1999 e fresco vincitore del premio “Golden Boy”. Secondo le ultime indiscrezioni, Paratici avrebbe già incontrato Raiola per discutere di alcuni dettagli e sulla possibilità di concretizzare l’affare in vista della prossima sessione di mercato estivo. Un affare […] L'articolo De Ligt-Juventus, ora arriva la conferma: ...