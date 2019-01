Internet | gli italiani ancora non si fidano Colpa anche di una scarsa cultura digitale

Misura Internet Mobile evidenzia un miglioramento delle prestazioni delle connessioni in 26 città su 40 : Grazie ai risultati dell’ultima campagna di Misurazioni condotta da aprile ad agosto 2018 dall’AGCOM nell’ambito del progetto Misura Internet Mobile, lo strumento a disposizione degli utenti per visualizzare i risultati delle misure della qualità del servizio Internet sulle reti mobili, è possibile conoscere la velocità delle connessioni mobili di TIM, Vodafone, Wind e Tre in 40 città italiane. L'articolo Misura Internet Mobile evidenzia un ...

MEGLIO UN ANNO SENZA SESSO CHE UN ANNO SENZA Internet : Le priorità al mondo cambiano per evoluzione sociale, per mutamento delle necessità, per diverso modo di muoversi. Un tempo si lottava per trovare cibo o per la sopravvivenza. Quando ci si distacca troppo però dalle origini animali che comunque ci contraddistinguono, diventiamo insensibili ai fattori Necessari alla sopravvivenza. In noi cambiano anche i Valori, i Riferimenti più normali e banali. Cibo, cacciare, difendersi, lottare, lavorare, ...

Quanto tempo passano gli italiani su Internet e cosa amano fare : Gli italiani passano 2,3 ore al giorno online e sempre più su app e smartphone. Per oltre 12 ore al mese si naviga in rete a caccia di contenuti di intrattenimento: gli uomini lo preferiscono ai social, mentre le donne trascorrono sui social network sei ore in più al mese. Sono i dati diffuso da Comscore, fonte di misurazione dell’audience multipiattaforma, che in una ...

In Internet gli utenti giocano un ruolo attivo : a cosa serve il Digital Marketing Specialist : Chi è e cosa fa lo Specialista del web? Sono domande che sempre più persone iniziano a porsi. Interrogativi dettati

Internet o specialisti? Meglio fare un mix : Però occorre sapere che queste fiere, proprio perché attirano migliaia di appassionati da tutto il mondo, sono in genere vetrine molto care. Dagli specialisti , ma qui è Meglio rivolgersi a quelli di ...

DST e Web Tax : il Parlamento Europeo contro Netflix e gli altri giganti di Internet : Il Parlamento Europeo, oggi, ha adottato due pareri sulle proposte di direttive del Consiglio, riguardanti la Web Tax per le imprese rilevanti in campo digitale e la Digital Services Tax (DST), cioè la tassa sui servizi digitali. I colossi Google, Apple, Facebook, Amazon, Booking sono accusati di non versare soldi agli erari comunitari. Mentre le imprese tradizionali sono soggette ad un'aliquota del 23% sui ricavi, le società online pagano solo ...

Pompei - è online il sito Internet che valorizza le meraviglie del parco : da Stabiae ad Oplontis : È online il sito web del parco Archeologico di Pompei con una nuova veste grafica e un più ricco contenuto testuale, di immagini e video che punta alla valorizzazione di quei siti finora considerati periferici: dalla Reggia di Quisisana al Polverificio Borbonico, passando da Villa Sora e Longola, oltre ai siti di Stabiae, Oplontis e l’Antiquarium di Boscoreale.Continua a leggere

Oltre la metà dei comuni senza Internet super veloce : la mappa dei "dimenticati" dagli operatori : Più del 50 per cento dei comuni italiani è esclusa da internet super veloce, fibra ottica ad almeno 30 Mbps,. I 'dimenticati' dagli operatori sono concentrati al Nord, per altro: soprattutto in ...

Mai più senza Internet : TIM regala giga illimitati per un mese agli utenti che attivano Supergiga 20 o Supergiga 40 : Il Natale è alle porte e gli operatori, come di consueto, sono già pronti a sfruttare questo periodo in cui i consumatori, spinti […] L'articolo Mai più senza internet: TIM regala giga illimitati per un mese agli utenti che attivano Supergiga 20 o Supergiga 40 proviene da TuttoAndroid.

Salute : per gli studenti da 15 a 100 assenze l’anno per l’Internet mania : Nuovo allarme sul rischio dipendenza da Internet tra i ragazzi italiani, che per restare ‘attaccati’ a computer e smartphone saltano la scuola, arrivando a collezionare dai 15 fino ai 100 giorni di assenze, pena la perdita dell’anno scolastico. Secondo i risultati di una ricerca dell’Associazione nazionale Di.Te. (Dipendenze tecnologiche, Gap e cyberbullismo), condotta su un campione di 5.000 ragazzi tra i 13 e i 15 anni, ...

Clienti Vodafone - fate gli auguri a Tobi e avrete Internet in regalo per due giorni : Tobi, l'assistente digitale di Vodafone, compie un anno oggi e così Vodafone, da buon genitore, fa un piccolo regalo a tutti coloro i quali gli augureranno buon compleanno. L'articolo Clienti Vodafone, fate gli auguri a Tobi e avrete Internet in regalo per due giorni proviene da TuttoAndroid.

Google insieme a Telefono Azzurro e Altroconsumo lancia Vivi Internet - al meglio : Google, in collaborazione con Telefono Azzurro e Altroconsumo, ha presentato Vivi Internet, al meglio un nuovo programma per promuovere i princìpi di base dell’educazione civica digitale tra i più giovani. Per parlare ai ragazzi Google ha collaborato con un gruppo di Creator di YouTube, Cane Secco, Daniele Doesn’t Matter, Lea Cuccaroni, Muriel e ShantiLives, che per un giorno si sono calati nella vita di 5 adolescenti affrontandone i ...