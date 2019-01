Biathlon | Sprint maschile Oberhof 2019 | startlist e pettorali di partenza Programma

Biathlon : Vittozzi vince sprint Oberhof : ANSA, - ROMA, 10 GEN - Le donne del Biathlon continuano a fare festa. E stavolta l'Italia trionfa con Lisa Vittozzi che si aggiudica lo sprint di Oberhof, centrando il suo primo successo in carriera, ...

Biathlon - Lisa Vittozzi trionfa nella sprint di Oberhof : prima vittoria in coppa del mondo : Oberhof - E' arrivata finalmente la prima volta per Lisa Vittozzi nella coppa del mondo di Biathlon. Mai sul podio in questa stagione, pur essendo terza in classifica generale prima della sosta, la ...

Biathlon - Lisa Vittozzi DIAMANTE AZZURRO! Trionfo da fenomeno nella sprint di Oberhof - Wierer fuori dalle 20 : Oberhof è terreno di conquista per l’Italia. Lisa Vittozzi si scatena, mette sulla neve tutta la rabbia accumulata dopo un avvio di stagione che l’ha vista più volte mancare il podio per una manciata di decimi e celebra la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. nella 7,5 KM sprint disputata nella località teutonica l’azzurra, immacolata al poligono, ha preceduto di 5″3 la francese Anais Chevalier e di 15″ la ...

Biathlon – Lisa Vittozzi da favola nella sprint di Oberhof : prima vittoria in carriera per l’azzurra : Veloce e perfetta: Lisa Vittozzi nella storia. L’azzurra vince la sprint di Oberhof, è il suo primo trionfo in carriera Aveva detto che andare a tutti i costi a caccia del risultato non sarebbe stata la strategia giusta ed evidentemente Lisa Vittozzi aveva ragione. nella sprint di Oberhof, in Germania, la 23enne atleta di Sappada centra il primo trionfo della sua carriera. In questa stagione, cominciata comunque alla grande, ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Oberhof 2019 in DIRETTA : inizia un gennaio cruciale per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta Sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon. Sulle nevi di Oberhof (Germania) ci attende una gara decisamente interessante, nella quale le azzurre vogliono essere protagoniste. Dorothea Wierer si presenta ai nastri di partenza di questa prova con il pettorale giallo, in qualità di leader della classifica generale di Coppa e in testa anche nella graduatoria nella Sprint e ...

LIVE Biathlon - 7 - 5 km sprint femminile Oberhof 2019 in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi giovedì 10 gennaio si disputa la sprint femminile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. La competizione internazionale itinerante torna protagonista dopo la sosta per le festività natalizie, incomincia il ricco weekend in Germania dove incomincerà la seconda parte di stagione che culminerà poi con i Mondiali. Si riparte con Dorothea Wierer della classifica generale, l’altoatesina indosserà il pettorale ...

Biathlon - Sprint femminile Oberhof 2019 : startlist e pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Si disputerà domani pomeriggio, a Oberhof, la Sprint femminile di 7.5 km valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Per Dorothea Wierer, che comanda sia la classifica generale della Coppa che quella di specialità, è un’occasione per creare ancora più divario rispetto alla slovacca Paulina Fialkova, anche se ammette di non trovarsi benissimo su questa pista, che non ritiene adatta alle proprie caratteristiche. Si dice invece ...

Biathlon – Wierer e Vitozzi pronte per lo sprint di Oberhof : Wierer verso la sprint di Oberhof: “pista poco adatta a me, ma darò tutto”. Vittozzi: “ho ricaricato le pile senza mettermi pressione” Lisa Vittozzi si presenta alla ripresa della Coppa del mondo sulla pista di Oberhof con il terzo posto nella classifica generale e la consapevolezza di essere orpami considerata fra le big del circuito. L’unico neo è quel podio stagionale che ancora le manca, sfiorato in tre ...

Biathlon - Coppa Italia Fiocchi : a Forni Avoltri la sprint senior è di Pietro Dutto. Lisa Vittozzi di nuovo in pista : Sono state recuperate oggi, a Forni Avoltri, le gare di Coppa Italia Fiocchi, con particolare riferimento alle sprint. Nella gara senior maschile ha vinto Pietro Dutto su Giuseppe Montello e Luca Ghiglione. Dutto, atleta delle Fiamme Oro, è così passato a condurre la graduatoria generale ai danni di Nicola Romanin. Molti occhi, però, si sono diretti sul settore femminile, perché Lisa Vittozzi ha deciso di scendere in pista per allenarsi in vista ...

Biathlon - Dorothea Wierer al comando di tre classifiche di Coppa del Mondo! Generale - sprint e individuale! : Una Dorothea Wierer in grande spolvero quella che si sta mettendo in mostra in questa prima parte di stagione nella Coppa del Mondo di biathon. La nostra portacolori, seconda quest’oggi nell’inseguimento a Nove Mesto (Repubblica Ceca) alle spalle della norvegese Marte Olsbu Roeiseland, ha ottenuto il quinto podio stagionale su 7 gare, portandosi in vetta alla classifica di tre specialità: Generale, sprint e individuale. Risultati ...

Biathlon - IBU Cup Obertilliach 2018 : sprint odierne avare di soddisfazioni per gli azzurri - 25° Braunhofer : Si è chiusa senza sussulti per l’Italia del Biathlon la tappa austriaca di IBU Cup conclusasi oggi ad Obertilliach: nelle sprint in programma non sono giunti grandi risultati per gli azzurri in gara, con il 25° posto di Patrick Braunhofer quale miglior piazzamento tra uomini e donne. La 10 km sprint maschile è andata al norvegese Sivert Guttorm Bakken, che ha chiuso in 22’33″3, precedendo di appena 2″4 il tedesco Lucas ...

Biathlon – Ibu Cup : Bakken trionfa nella sprint di Obertilliach - Braunhofer miglior azzurro : Ibu Cup, Braunhofer è il miglior azzurro nella sprint di Obertilliach: 25esimo. Bakken vince e allunga in testa alla classifica Sivert Guttorm Bakken allunga in testa alla classifica generale di Ibu Cup conquistando anche la sprint di Obertilliach. Il norvegese, con il 100% al tiro e la quarta prestazione sugli sci, ha preceduto di 2″4 il tedesco Lucas Fratzscher e di oltre 20 secondi Simon Fourcade che come lui hanno trovato lo ...

Biathlon – Coppa del Mondo : Wierer nona nella sprint di Nove Mesto - vittoria a Roeiselan : Roeiselan si assicura la sprint femminile di Nove Mesto sulla rientrante Dahlmeier. Wierer nona mantiene la vetta in Cdm ed è prima nella classifica sprint Marte Olsbu Roeiselan vince col fiatone la sprint femminile di Nove Mesto, sesta gara stagionale di Coppa del Mondo. La norvegese, che dall’inizio dell’anno non era mai entrata nelle dieci, ha dovuto attendere fino alla fine prima di esultare per l’arrivo della ...