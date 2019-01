Tratta degli uomini e apologia dell’Isis | operazione antiterrorismo

Quattro mezze cartelle / 23 : Breve Trattato sui picchiatori nella Svizzera italiana degli anni Ottanta : Proposta editoriale numero 23. Ricordo le modalità per inviare: Titolo. Poi Quattro mezze cartelle e cioè: Un incipit di 1000 battute, un brano scelto dall’autore di 1500 battute, altre 1000 battute per la biografia, 1000 battute infine di un’ipotetica quarta di copertina. In totale quindi 4500 battute spazi inclusi. Inviare a 4mezzecartelle@gmail.com. Buona lettura, adesso, con questa proposta che arriva dalla Svizzera. Incipit ...

Ue - italiani critici : per il 58% l'Italia è Trattata peggio degli altri paesi : In questi giorni si fa un gran parlare del muro contro muro tra Italia ed Ue sulla manovra targata Lega-M5Stelle che ha di fatto scatenato le ire di Bruxelles a suon di bocciature ufficiali e richiami ...

Coldiretti : per quasi 6 italiani su 10 l’UE Tratta l’Italia peggio degli altri Paesi : Per quasi sei italiani su dieci (58%) l’Unione Europea tratta l’Italia peggio degli altri Paesi mentre solo una sparuta minoranza del 7% ritiene che l’UE abbia un occhio di riguardo per lo Stivale. E’ quanto emerge dallo studio Coldiretti/Ixè divulgato in occasione del confronto tra Governo e Commissione sulla manovra dopo le aperture del commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici all’ipotesi di sforamento del 3% del rapporto ...

8 Dicembre - AIDAA : oggi è la 5ª giornata nazionale contro il malTrattamento degli animali d’affezione : “Si celebra oggi la quinta giornata nazionale contro il maltrattamento di animali“: lo rende noto l’associazione animalista AIDAA. “Purtroppo nonostante l’impegno delle associazioni e dei volontari e anche le azioni di repressione il fenomeno del maltrattamento di animali è purtroppo ancora molto elevato, infatti stando alle stime riportate dai vari report a partire dal rapporto annuale sulle zoomafie i reati di ...

scontro sul Trattato nucleare : arriva l'ultimatum degli Usa a Putin : Mike Pompeo lancia un ultimatum alla Russia sul trattato Inf sui missili a medio raggio . Mosca ha due mesi di tempo per rispettare l'accordo oppure gli Stati Uniti usciranno dall'accordo. Il ...

MalTrattamenti a scuola - non bastano le telecamere. Va valutato il lavoro (e lo stress) degli insegnanti : L’ultimo caso riportato dalle cronache riguarda un asilo di Pero, vicino Milano, dove un maestro maltrattava i bambini. Il governo in carica punta molto sull’efficacia delle telecamere di sorveglianza installate negli istituti. Ma oltre ai Maltrattamenti fisici vanno considerati quelli psicologici, gli atteggiamenti potenzialmente traumatici da parte di insegnati della scuola dell’obbligo: si tratta di una casistica meno evidente e clamorosa, ma ...

Un consiglio al governo : il 63% degli italiani è per la Trattativa con Ue : Sarà l'essersi seduti al tavolo delle trattative dopo aver detto l'Italia non scenderà a patti con l'Europa e di fatto, in una settimana, è scesa dell'1% la fiducia verso i tre leader di riferimento: ...