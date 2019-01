Thomas | c' è ancora una porta aperta per il Giro

Ciclismo - Giuseppe Martinelli fa i pronostici della prossima stagione : “Froome sarà ancora il numero uno - Moscon può diventare super - Thomas non si ripeterà” : La stagione 2019 di Ciclismo è ormai alle porte e si iniziano a fare i pronostici su cosa accadrà nel prossimo anno. Tra coloro che conoscono meglio questo sport troviamo Giuseppe Martinelli, uno dei direttori sportivi più importanti degli ultimi trent’anni. Da Marco Pantani a Fabio Aru, passando per Gilberto Simoni, Damiano Cunego e Vincenzo Nibali, la lista dei corridori diventati campioni sotto la sua guida è davvero lunghissima. In ...