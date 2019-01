Scuola | i presidi | Troppi istituti non a norma | rischiamo di essere denunciati e

Scuola - accordo tra governo e sindacati su mobilità docenti : i presidi non potranno più trasferire gli insegnanti “a piacere” : I dirigenti scolastici non potranno più trasferire “a piacere” i docenti da un Comune all’altro. Cancellate anche la chiamata diretta e la titolarità. Con l’accordo raggiunto nei giorni scorsi sulla mobilità, il governo ha “strappato” un’altra pagina della legge 107, la cosiddetta “Buona Scuola”. Un’intesa che ha visto l’approvazione di tutte le organizzazioni sindacali. Anche la “Gilda”, che per quattro anni di seguito si era ...

Scuola - stop alla chiamata diretta. I presidi non potranno più spostare i docenti : I sindacati degli insegnanti e il ministero dell'Istruzione hanno firmato l'accordo sulla mobilità dei docenti. Ora è ufficiale l'addio alla 'chiamata diretta' : meno potere ai presidi, dunque, e più ...

Scuola - maxi aumento per i presidi : ufficializzato rinnovo contratto dirigenti scolastici : maxi-adeguamento contrattuale in vista per gli oltre 7mila dirigenti scolastici italiani. Come riportato dal quotidiano economico ‘Il Sole 24 ore’ di oggi, sabato 15 dicembre, l’altra notte all’Aran è stata raggiunta l’intesa sul rinnovo di contratto che riconoscerà ai presidi un aumento di 460 euro netti. L’aumento entrerà in vigore dalla busta paga di gennaio 2019. Come effetto combinato dell’incremento del 3,48% e ...

Scuola - firmato Contratto Presidi dopo 10 anni/ Aumento stipendi - "più vicini alla dirigenza pubblica" : firmato Contratto Presidi Scuola: Aumento stipendi per dirigenti scolastici che li equipara alla dirigenza pubblica. Ultime notizie, contenuti dell'accordo

Scuola - sì al nuovo contratto per i presidi : su lo stipendio e retribuzione equiparata : Sindacati soddisfatti, la "battaglia" andava avanti da anni: piena equiparazione della retribuzione di parte fissa ai...

Scuola - firmato il contratto per i presidi. Era bloccato da quasi 10 anni : aumento di stipendio da circa 150 euro : Dopo più di 6 mesi di trattativa nella notte è stata sottoscritta l'ipotesi del primo contratto dei dirigenti della Scuola, del'università, della ricerca e dell'Afam. "Il contratto, che arriva dopo un blocco quasi decennale della contrattazione, acquisisce molti dei punti significativi della piattaforma unitaria FLC CGIL, CISL e UIL. Soddisfazione - commenta la Flc Cgil - per la riconduzione di significative materie al ...

Compiti a Natale - genitori e presidi contro Bussetti. Ma il pedagogista Novara : ‘Necessari in Scuola vecchio stile’ : L’annuncio del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, che invierà una circolare prima delle vacanze natalizie per invitare i docenti a dare meno Compiti per le vacanze agli studenti, non piace a nessuno. O quasi. A schierarsi contro l’inquilino di viale Trastevere sono i dirigenti scolastici ma anche i genitori, i pediatri e persino Maurizio Parodi il fondatore del movimento “Basta Compiti” che ritiene fin troppo “prudente” la mossa del ...

Scuola/ L'anomalia dei presidi tra burocrazia - relazioni e solitudine : In questi giorni in quasi tutte le Regioni si concludono i colloqui di valutazione dei dirigenti scolastici. I problemi e le questioni aperte.

Scuola - abusi presidi contro docenti : abolire chiamata diretta e tornare alle graduatorie : Lo scontro sulla riforma della Scuola in merito alle assunzioni dei docenti è iniziato e si svolge su diversi livelli. In primo luogo, tra dirigenti scolastici e docenti, ma anche tra i sostenitori della "Buona Scuola" e gli esponenti politici, in primis quelli del Movimento 5 Stelle, intenzionati a superare l'intero impianto del cambiamento adottato da Renzi qualche anno fa. Al centro della disputa il disegno di legge 763, già in discussione al ...