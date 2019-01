Lega e 5S fanno pace sul referendum propositivo

Carige - Franco Bechis contro Lega e M5s : 'Il loro salvabanche - fanno come Matteo Renzi e il Pd' : Anche il governo del cambiamento ha il suo salvabanche . Il direttore del Tempo Franco Bechis è ironico ma non troppo quando rivolge al M5s e alla Lega il peggior insulto possibile per loro: 'Siete ...

Carige - Franco Bechis contro Lega e M5s : "Il loro salvabanche - fanno come Matteo Renzi e il Pd" : Anche il governo del cambiamento ha il suo salvabanche. Il direttore del Tempo Franco Bechis è ironico ma non troppo quando rivolge al M5s e alla Lega il peggior insulto possibile per loro: "Siete come il Pd, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni". Leggi anche: Quando il premier Conte diceva "dal governo

DIETRO LE QUINTE/ Tutti i nodi che fanno saltare il patto M5s-Lega : L'ultimo atto della manovra andrà in scena a Montecitorio fra Santo Stefano e Capodanno. Ma i problemi arrivano dopo l'Epifania.

Manovra - Berlusconi : "Lega e 5 Stelle se la fanno scrivere da Bruxelles" : 'Questi signori dei Cinque Stelle non sanno nemmeno cosa sia la vera democrazia'. A dirlo è stato Silvio Berlusconi durante lo scambio di auguri con i senatori di Forza Italia a Palazzo Madama. Il Cav ...

Di Maio : “Incontro Salvini-imprese? I fatti si fanno al mio ministero”. Il leader della Lega : “A me interessa aiutare gli italiani” : La scena, inedita, è di ieri, domenica: i rappresentanti delle imprese – una decina – che invece di entrare al ministero del Lavoro o a quello dello Sviluppo vengono ricevuti al Viminale. Lì lavora il leader della Lega Matteo Salvini che però si occupa di altro, di guidare appunto il ministero dell’Interno. Un incontro di due ore “concreto e proficuo”, com’è stato definito, un momento di disgelo tra le ...

Cesare Damiano - la prova dell'inciucio tra Pd e M5s : come fanno fuori la Lega : Il progetto di dare vita a una maggioranza in Parlamento tra Movimento Cinque Stelle e Partito democratico è tornata più viva che mai. Merito dell'insofferenza che l'ala più radicale del Movimento nei ...

Deputati fanno sesso nei bagni della Camera : «Lei è del M5S - lui della Lega». E impazza il toto-nomi : Il M5S chiede penale di 100mila euro 'Ovviamente ne conosciamo i nomi, non li facciamo perché la privacy è un diritto - ha scritto la giornalista - Tanto più che non si parlava di politica, anzi non ...