I primi sintomi dell’Alzheimer si nascondono in alcuni piccoli errori di linguaggio

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Isono nascosti tra le pieghe delparlato, o meglio, in. A dirlo è uno studio di recente pubblicazione frutto dell’attività di un gruppo di ricercatori dell’Università di Bologna in collaborazione con i professionisti dell’Unità di Neuropsicologia Clinica dell’Arcispedale Santa Maria Nuova IRCSS di Reggio Emilia. Grazie a particolari tecniche di analisi linguistica potrebbe essere possibile individuare issimi segnali. Titolo del lavoro, co-finanziato dal MIUR, “Speech Analysis by Natural Language Processing Techniques: A Possible Tool for Very Early Detection of Cognitive Decline?”. Tra gli autori la dottoressa Daniela Beltrami e il dottor Enrico Ghidoni della Neurologia reggiana diretta dal dottor Franco Valzania.Gli studiosi sono riusciti a individuare specifiche alterazioni nell’uso della lingua ...