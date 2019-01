GdS Richardson in città | vertice con Foschi Si attendono risposte sul futuro

stadionews

: RT @GDS_it: #Palermo, il presidente Richardson è sbarcato in città: giovedì una conferenza sul futuro societario - GiuliaV5 : RT @GDS_it: #Palermo, il presidente Richardson è sbarcato in città: giovedì una conferenza sul futuro societario - solo_palermo : Palermo, il presidente Richardson è sbarcato in città: giovedì una conferenza sul futuro societario - RetweetPalermo : RT @GDS_it: #Palermo, il presidente Richardson è sbarcato in città: giovedì una conferenza sul futuro societario -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Come riportato da Giovanni Mazzola, all'appuntamento sarà presente anche Emanuele Facile mentre non dovrebbe esserci John Michael Treacy , investitore in Sport Capital Group e consigliere nel nuovo ...