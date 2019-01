Borse e petrolio di slancio | bond Usa hanno toccato l' apice del ciclo

Borse - Piazza Affari svetta con le banche - spread a 269. Balzo del petrolio : PER SAPERNE DI PIÙ / Borse, il 2019 inizia ora: focus su Usa-Cina, Bce ed economia tedesca Telecom sotto la lente, bene i titoli della moda Telecom Italia ha perso lo 0,4%, mentre il mercato si ...

Borse in calo ma Piazza Affari resiste. L'euro si rafforza. Corre il petrolio : investimenti 06 gennaio 2019 Borse, il 2019 inizia ora: focus su trattative Usa-Cina, verbali Bce ed economia tedesca Borsa Tokyo: +2,4%. Vivaci altre Borse asiatiche Chiusura in netto rialzo per la ...

Borse e petrolio in ribasso - oro alle stelle : Lo scenario 'conferma che l'economia è debole e che lo stimolo deve arrivare rapidamente' sostengono gli economisti di ING che puntano a un intervento del governo cinese. Secondo indiscrezioni, lo ...

Il calo del petrolio e l'arresto di lady Huawei affondano le Borse : Milano chiude in profondo rosso - male tutte le europee : borse europee sotto pressione nel finale, con Milano (-3,45%) che insieme a Parigi, Londra e Francoforte cede oltre il 3%: Londra cede il 3,58%, Francoforte il 3,48% e Parigi il 3,32%. Gli indici Usa lasciano sul campo il 2,7% (Dow Jones) e l'1,9% (Nasdaq) dopo la pausa della vigilia per i funerali dell'ex-presidente George Bush senior e con dati macroeconomici in parte inferiori e in parte migliori rispetto alle stime degli analisti. l'arresto ...

Il petrolio zavorra le Borse - banche e Tim spingono Milano : ... secondo la quale il forte rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato è dovuto all'incertezza sull'orientamento delle politiche economiche e può vanificare gli effetti positivi sull'economia della ...

Petrolio a picco. Borse - Piazza Affari la migliore con le banche : Alla luce di questo il leader di fatto dell'Opec potrebbe essere costretto a cedere al pressing americano anche se le scorte globali aumentano e i timori di un rallentamento dell'economia mondiale ...

Lo spread allarma - Borse e petrolio ko - Apple travolge il Nasdaq : Il mercato continua a temere scorte mondiali in aumento e un rallentamento dell'economia, che peserebbe sulla domanda, mentre Usa e Arabia Saudita sono su fronti opposti per quanto riguarda un taglio ...

Borse Asia/Pacifico in calo su discesa prezzi petrolio - paure per crescita : Le tensioni nel settore energetico colpiscono i mercati globali, scossi dall'ansia per un rallentamento dell'economia in tutto il mondo.

Borse - in settimana Europa tiene - ma Milano tira il freno. Petrolio sotto 60 dollari - -20% da massimi - : Invece a metà novembre gli americani si sono dimostrati meno ottimisti sull'economia rispetto a fine ottobre ma le stime degli analisti sono state battute. L'indice sulla fiducia redatto mensilmente ...

Borse - in settimana Europa tiene - ma Milano tira il freno. Petrolio sotto 60 dollari (-20% da massimi) : La settimana delle Borse europee, che venerdì hanno terminato sotto la parità, si è conclusa con segno positivo, anche se i guadagni sono stati nel complesso limitati. Per Milano ottava in calo, con Leonardo, Brembo e Cnh Industrial. Spread in rialzo in area 300 punti, euro in correzione ...