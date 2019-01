Salva-Carige | il governo stanzia 2 miliardi Conte | sospetti Pd sul conflitto

Salvataggio di Carige - il ruolo di Alpa e Mincione e le spiegazioni del premier Conte : La polemica sul voto di Giuseppe Conte durante il Consiglio dei ministri

Decreto Carige : per il Salvataggio della banca cinque miliardi pubblici : Garanzia dello Stato fino al 30 giugno, "evita grave perturbazione" "Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, il ministero ...

Quella telefonata a Tria per Salvare in fretta Carige : Una telefonata ha accelerato la riunione del Consiglio dei ministri per salvare banca Carige, commissariata dalla Bce, nel cuore della notte. Ieri sera, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte faceva sapere in una nota: "Il Governo, nel Consiglio dei ministri di questa sera, ha approvato un decreto legge che interviene a offrire le più ampie garanzie di tutela dei diritti e degli interessi dei risparmiatori della banca Carige in modo da ...

Lo Stato mette in conto 2 miliardi per Salvare Carige : Lo Stato mette in conto due miliardi di euro per 'salvare' Carige. Lo prevede il testo del decreto legge approvato lunedì dal governo. Ne dà notizia l'agenzia di stampa Radiocor."Nello Stato di previsione del ministero dell'Economia è istituito un fondo con una dotazione di 2 miliardi per l'anno 2019, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il ...

Carige - il Pd contesta un conflitto di interessi del presidente del consiglio nel Salvataggio della banca genovese : Ieri il Cdm ha varato gli stessi aiuti già messi in campo dall'esecutivo Gentiloni per scongiurare il fallimento di Mps e banche venete. Ma le incognite sul futuro dell'Istituto ligure restano. Renzi, ...

Carige - le banche vanno nazionalizzate. Occorre Salvare il popolo - non le élite : Vi sono alcuni punti che, credo, non debbono mai essere persi di vista. La lotta di classe, non mi stancherò di ribadirlo, è oggi tra massa nazionale-popolare (hegelianamente, il Servo) ed élite global-elitaria (hegelianamente, il Signore). Il conflitto tra Capitale e Lavoro resta il fulcro di questa lotta. Ora il governo, se vuole essere del popolo e non contro il popolo (del Servo e non contro il Servo), deve esimersi tassativamente dalle ...

Il Salva Carige e il ruolo di Conte. Il Pd : "C'è conflitto di interessi" : La grana Carige esplode nelle mani del governo gialloverde. E, mentre l'esecutivo lavora per evitare che l'istituto di Genova salti in aria, il Partito democratico tira in causa il premier Giuseppe Conte agitando lo spettro del conflitto d'interesse. La prima a farlo è la senatrice Simona Malpezzi, vicepresidente del gruppo dem a Palazzo Madama, che su Twitter parla di "strane coincidenze" che vedono coinvolto il presidente del Consiglio. "In ...

Ecco perché il Salvataggio di Carige adesso passa da Bruxelles : Il caso Carige potrebbe complicarsi, e non poco,. L'esecutivo per mettere in atto il piano di salvataggio per l'istituto di credito ligure dovrà informare l'Antitrust Ue e successivamente ottenere l'...

Carige non come le banche del Pd Differenze nei Salvataggi di Mps&C : Banca Carige, dopo un lungo silenzio la politica irrompe sulla scena con la decisione del governo di garantire nuove emissioni di bond ed eventuali finanziamenti erogati da Bankitalia all'istituto ligure, per garantirne la liquidità e favorire una rapida conclusione della crisi, verosimilmente con la cessione dei crediti deteriorati a Sga e l'aggregazione dell'istituto a un altro gruppo creditizio. Cosa c'è di ...

