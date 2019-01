I ponti del 2019 | quali prendere e dove andare

Calendario 2019 : ecco tutti i ponti ‘festivi’ del nuovo anno e i consigli per prendere le ferie nei giorni giusti : Il 2019, tra giorni festivi e ponti, ci darà la possibilità di fare 37 giorni di vacanza prendendo solo 11 giorni di ferie. ecco i consigli per organizzarsi con le ferie per tutto il 2019. Pasqua, quest’anno, sarà il 21 aprile: dunque sabato, domenica e lunedì di Pasqua e Pasquetta ci daranno i tradizionali tre giorni di pausa lavorativa e scolastica. Il 25 aprile, invece, la festa della Liberazione, cadrà di giovedì, e dunque prendendo un ...

Tutti i ponti del 2019 : L’inizio del nuovo anno è il momento migliore per dare un’occhiata alle festività del calendario e capire, oltre ai consueti fine settimana e alle feste comandate, quando è il momento migliore di riposarsi approfittando di un ponte. Lo scopo è consumare meno giorni possibile di ferie e ottenere il massimo vantaggio. Analizziamo il 2019 mese per mese. Gennaio 2019 Si parte con il 1° dell'anno, che cade di martedì, e con un solo giorno di ferie ...

Una lunga vacanza dopo Pasqua ma molte feste cadono di domenica : tutti i ponti e le festività del 2019 : Possibilità di un lungo ponte da Pasqua al 1 maggio. Ma l'Epifania, il 2 giugno e l'8 dicembre arrivano di domenica

