Flavio Briatore dalla parte di Nathan Falco | «Quei commenti stupidi sui bambini»

Ferrari - Flavio Briatore : 'Giusto mandare via Arrivabene. Potevano vincere il mondiale' : Flavio Briatore , ex team manager campione del mondo con Benetton e Renault, commenta così il mancato rinnovo di contratto di Maurizio Arrivabene , team principal della Rossa dal novembre 2014 che ...

Flavio Briatore - insulti social al figlio Nathan Falco per la forma fisica : leggi la replica dell'imprenditore : Tra gli auguri per il nuovo anno, i complimenti per la sua attività di imprenditore di successo e i commenti per la location da sogno scelta per trascorrere le vacanze di fine anno, Flavio...

Flavio Briatore - Taylor Mega lo scorda con il ragazzino : video clamoroso - effusioni in pubblico : Flavio Briatore chi? Taylor Mega, per qualche settimana nuova fiamma dell'imprenditore piemontese e prossima concorrente dell'Isola dei famosi, ormai è uscita allo scoperto: la prorompente modella fa coppia fissa con Tony Effe. Chi è? Idolo dei ragazzini, uno dei membti della Dark Polo Gang, gruppo

Flavio Briatore - gli haters insultano il figlio Nathan : “Ciccione”. E il padre risponde furioso : “Poveretti” : Gli haters non risparmiano nemmeno i bambini e questa volta nel mirino ci è finito Nathan Falco Briatore, nato dall’amore tra il famoso imprenditore e la showgirl Elisabetta Gregoraci. Il piccolo Nathan, che ha quasi nove anni, sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza in Kenya nel Billionaire Resort di Malindi con suo padre tra mare, spiaggia e divertimenti di ogni genere. L’ex protagonista di The Apprentice ha deciso di postare ...

Flavio Briatore difende Nathan Falco dagli haters : "Siete dei poveretti" : Questa volta Flavio Briatore è andato su tutte le furie: l'imprenditore si è arrabbiato a causa dei commenti di alcuni haters a una foto nella quale si vede il figlio Nathan Falco fare surf a Malindi aiutato da tre istruttori di colore. Lo scatto è stato postato sull'Instagram di Briatore.Il bambino, nato dalla relazione con la soubrette Elisabetta Gregoraci nove anni fa, è stato bersagliato non solo per via del supporto degli istruttori ...

Compleanno Schumacher – Flavio Briatore ricorda la loro reciproca intesa : “ci siamo dati tanto a vicenda” : Flavio Briatore parla di Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: l’imprenditore italiano racconta il grande pilota che fu Michael Schumacher oggi compie 50 anni. Poco si sa delle sue condizioni di salute e di ciò che accade dentro la sua casa di Losanna, dove l’ex pilota di Formula Uno è rinchiuso dopo la tragedia di Maribel. Chissà cosa starebbe facendo e cosa avrebbe realizzato Michael se quel 29 dicembre 2013 ...

Vieni da me - Elisabetta Gregoraci umilia Flavio Briatore dalla Balivo : l'imprevedibile 'gelo totale' in studio : Il caso di dirlo: Flavio Briatore chi? Elisabetta Gregoraci , ospite di Caterina Balivo a Vieni da me , ha letteralmente ignorato il suo famoso ex marito. Non una parola su di lui, con cui ha pure ...

Elisabetta Gregoraci / Nuovo compagno dopo Flavio Briatore? 'Che vita sarebbe senza l'amore?' : Elisabetta Gregoraci ha un Nuovo compagno dopo Flavio Briatore? Al settimanale Chi confessa: 'Che vita sarebbe senza l'amore?'

Elisabetta Gregoraci a un anno dalla rottura con Flavio Briatore : "Una vita senza amore che vita sarebbe?" : Elisabetta Gregoraci, ad un anno dalla rottura col marito Flavio Briatore, ha concesso un'intervista a Chi in cui ha rivelato quali sono i suoi buoni propositi per il 2019, fra lavoro, affetti famigliari e voglia di innamorarsi ancora.La showgirl calabrese ha rivelato che, in quanto mamma, tutta la sua vita è orientata al bene del figlio Nathan Falco, nato nel 2010, col quale non nasconde di essere a volte severa perché "è già un bambino ...