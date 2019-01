Doposci? Sì | ma con stile | ecco come indossarli

dilei

(Di martedì 8 gennaio 2019) Alzi la mano chi, in montagna, ha costantemente i piedi ghiacciati: io, presente! Per ovviare alla cosa, i miei migliori amici sono diventati i, nella fattispecie i Moon Boot che quest’anno tra l’altro compiono 50 anni e festeggiano con un party durante il Pitti Uomo a Firenze. Sono uno stivale perfetto sia da donna che da bambino anche in chiave matchy matchy!di seguito qualche consiglio perconFonte Instagramcon: in generale Ok, siete freddolose, lo immagino, e isono una invitante tentazione… ma in città non si mettono. Nemmeno in città di montagna, a meno che non ci siano 15 centimetri di neve sulle strade. Isono per le piste da sci e per fare i pupazzi di neve con i propri figli, da indossare in baita, proprio in mezzo alla neve. In città preferite calzaturegli Ugg, le ...