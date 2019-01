NBA | Chandler Parsons non vuole andare a giocare in G-League e lascia Memphis

NBA – Tyson Chandler ammette : “avevo 5 offerte - ma mi sono immaginato solo in maglia Lakers” : Tyson Chandler ha commentato il suo arrivo a Los Angeles svelando un particolare retroscena legato alle offerte avute dopo l’addio ai Suns La firma di Tyson Chandler con i Los Angeles Lakers ha portato i benefici sperati. Il veterano, svincolatosi dai Suns, ha portato personalità ed esperienza ai giovani giallo-viola, rinforzando lo spot di centro e dando una grossa mano in fase difensiva. Commentando il suo arrivo ai Lakers, Tyson ...

NBA – LeBron James apprezza l’arrivo di Chandler : “abbiamo firmato un campione esperto e intelligente” : LeBron James ha speso parole d’elogio per l’arrivo di Tyson Chandler in maglia Los Angeles Lakers, elogiando l’intelligenza tattica e l’esperienza dell’ormai ex Suns Tyson Chandler ha raggiunto il buyout con i Phoenix Suns. Il centro ha lasciato la franchigia dell’Arizona, alla quale era legato da un contratto da 13 milioni, per svincolarsi e firmare con i Los Angeles Lakers. l’arrivo di Chandler poterterà muscoli ed esperienza al roster ...