Lecce | ragazzo picchiato | derubato e denudato in strada | fermato uno degli aggressori

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato nelle prime ore del 6 gennaio, intorno all'1:30 di notte, quando un giovane di 26 anni di Parabita, paesino dell'hinterlandse, è stato circondato da una gang di ragazzi che lo hannoin. L'aggressione si è consumata in pieno centro abitato, nei giardini pubblici. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, in sei lo avrebbero aggredito, rubandogli il telefono cellulare, l'unica cosa di valore che sono riusciti a sottrargli. Rimangono ancora sconosciuti i motivi del folle gesto dei balordi. I Carabinieri della compagnia di Casarano, paese sempre della provincia di, hanno immediatamente avviato le indagini. La vittima è stata trasportata all'ospedale "Ferrari" di Casarano, dove gli è stata data una prognosi di alcune settimane. Serie le lesioni inferte. Per il pestaggio attualmente i ...