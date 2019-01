UFFICIALE: Rangers, preso Jermain Defoe

lanotiziasportiva

(Di domenica 6 gennaio 2019) Ihanno comunicato di avere perfezionato l’ingaggio dell’attaccante, che arriva dal Bournemouth con la formula del prestito per 18 mesi. Classe 82′, ha vestito le maglie di West Ham United, Tottenham Hotspur, Portsmouth, Toronto, Sunderland e Bournemouth per un totale di 496 presenze e 162 gol.Con la Nazionale inglese ha totalizzato 57 presenze e secondo il manager dei Gers, Steven Gerrard, sarà ”un grande innesto” per la sua squadra., dopo otto presenze, era ormai ai margini nel Bournemouth e non segna un gol dallo scorso mese di marzo. Ora dovrà lottare per una maglia da titolare con Alfredo Morelos e Kyle Lafferty.si unirà aiquesta settimana raggiungendoli nel ritiro invernale a Tenerife. Per i Gers si tratta del terzo rinforzo in questa sessione di mercato dopo gli arrivi dell’ala Jordan Jones (Kilmarnock) e ...