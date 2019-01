Terremoti - lieve scossa ieri in Valle Caudina : nessun danno : nessun danno a persone o cose ha causato la lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.7 registrata alle 22,15 di ieri sera in Valle Caudina, nel Sannio. L’epicentro è stato individuato a Forchia (Benevento), a 6 chilometri di profondità. L'articolo Terremoti, lieve scossa ieri in Valle Caudina: nessun danno sembra essere il primo su Meteo Web.