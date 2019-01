Reddito | 250 milioni per assumere i navigator Servono due piattaforme

Reddito di cittadinanza : 250 milioni in due anni per i 'navigator' - Fonti Palazzo Chigi : 'Platea di 5 milioni di persone' : Nella bozza del decreto legge sul Reddito cittadinanza e quota 100 sono previsti fondi per potenziare la figura dei "navigator". "Una spesa nel limite di 250 milioni nel 2019-2020 per la ...

La carica dei Navigator. Nella bozza del decreto sul Reddito di cittadinanza 250 milioni per l'assunzione dei tutor : Una spesa nel limite di 250 milioni nel 2019-2020 per la "contrattualizzazione di professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del reddito di cittadinanza, con il compito di seguire personalmente il beneficiario Nella ricerca del lavoro, Nella formazione e nel reinserimento professionale". E' quanto prevede la bozza di decreto legge su reddito cittadinanza e quota 100 per la figura dei Navigator.La bozza autorizza l'Anpal ad assumere ...

Locali e pub - meno limiti al rumore : così la manovra cambia i parametri Reddito minimo e il lavoro a 250 km : D’ora in avanti, per le attività produttive e commerciali nelle zone residenziali, non ci si appellerà più al Codice civile ma a una legge che applica parametri meno severi

Reddito minimo fino a 18 mesi Il lavoro e il limite dei 250 chilometri : Per il provvedimento sono stati stanziati 7,1 miliardi per il 2019 dopo il taglio di due miliardi imposto dall’Ue