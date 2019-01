Migranti | Malta | non faremo sbarcare i 49 Salvini | i porti restano chiusi

Premier Malta : non farò sbarcare i Migranti di Sea Watch e Sea Eye - Toninelli : 'Accoglieremo donne e bimbi - daremo lezione all'Ue' : Muscat ha ricordato che discussioni con la Ue sono in corso, con l'obiettivo di trovare una soluzione per le navi con a bordo i migranti, la Sea Watch e la Sea Eye, e che Malta vuole assicurazioni che ...

Malta ribadisce il no : i Migranti non scendono |Toninelli : "Ormai sbarchino lì - poi tocca a Ue" : Il premier Muscat mette le mani avanti, annunciando di non voler creare un precedente. Boom di proposte di aiuto dei cittadini sul sito del Comune di Napoli in risposta all'appello dei giorni scorsi

Migranti - Di Maio : “Sì a donne e bambini. Ma se Malta non apre allo sbarco non possiamo accogliere nessuno” : “Chiedo all’Unione Europea di dare l’input a Malta di farli sbarcare in quel Paese”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, sabato sera a Pescara. Il ministro ha ricordato che “l’Italia ha dato la disponibilità a ricevere bambini e mamme, in tutto 10 persone delle 49 presenti sulle imbarcazioni. Se Malta non li fa sbarcare – ha rimarcato – noi non possiamo neanche prendere loro”. L'articolo ...

Migranti 'Qui è guerra con Malta'. Dagli atti del tribunale dei ministri i segreti della nave Diciotti : Dal momento del salvataggio dei 190 Migranti sulla nave Diciotti, lo scorso 15 agosto, al momento in cui 'la nave ha ormeggiato nel porto di Catania', lo scorso 20 agosto, verrebbe esclusa 'l'astratta ...

Migranti - Salvini : "Sbarchino a Malta". E accusa Berlino e Amsterdam : "Non cediamo ai ricatti". Mentre Di Maio insiste nel voler accogliere donne e bambini soccorsi dall'ong tedesca Sea Watch, Matteo Salvini ripete anche oggi il suo no."Due navi Ong sono in acque territoriali maltesi: le persone a bordo devono essere fatte sbarcare a La Valletta", dice il ministro dell'Interno, "Oppure, visto che le Ong hanno bandiera olandese e tedesca, chiedano aiuto a Berlino e Amsterdam per attivare immediatamente un corridoio ...

Crisi Migranti - Fico "chiama" i colleghi presidenti Ue : superare l'emergenza | Salvini : sbarchino a Malta : "Bene l'iniziativa di Di Maio sul caso della Sea Watch, ma l'Europa non lasci sola l'Italia" dice il presidente della Camera che invita gli omologhi europei ad adoperarsi per superare l'emergenza.