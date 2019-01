lastampa

: Mimmo Parisi: “Servono 10 mila navigator. Assisteranno i disoccupati” - AdrMontanaro : Mimmo Parisi: “Servono 10 mila navigator. Assisteranno i disoccupati” - Karen55003312 : RT @m_vinciguerra: Ecco chi è Mimmo Parisi, il futuro Presidente Anpal. Un emigrante che non ha dimenticato le sue origini e che ha fatto f… - PaoloStern : RT @m_vinciguerra: Ecco chi è Mimmo Parisi, il futuro Presidente Anpal. Un emigrante che non ha dimenticato le sue origini e che ha fatto f… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) «Le persone faticano a trovare un lavoro non perché non siano in grado o non siano istruite, ma perché spesso devono affrontare gravi ostacoli che gli impediscono di connettersi con successo a una occupazione. Il ruolo chiave delè aiutare le persone, comprendendo il contesto dal quale i lavoratori provengono e sviluppando un piano per or...