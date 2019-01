USA | calo minore delle attese per gli stoccaggi di gas

Gm - Mark Reuss nuovo presidente. Auto USA in calo : ... ha spiegato che l'azienda è 'ottimista per il 2019 perché abbiamo ulteriori lanci di crossover e truck in arrivo nel corso dell'anno e perché l'economia Usa è forte'. Per il 2018 General Motors ...

Borsa USA in forte calo dopo warning Apple e dati deboli : ...Usa in calo dopo il warning di Apple sulle vendite che ha esacerbato i timori di un impatto sugli utili societari della guerra commerciale tra Washington e Pechino e del rallentamento dell'economia ...

General Motors : vendite USA in calo nel 2018. Molto bene i Suv - + 7% : Tutt'altro che sfavillante il 2018 di General Motors , che chiude la decade con una contrazione delle vendite negli Stati Uniti di 1,6 punti percentuali rispetto al 2017 . Una frenata per la casa ...

USA - licenziamenti in calo a dicembre - Report Challenger : Diminuiscono i licenziamenti negli Stati Uniti. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di 43.884 posti di lavoro in calo del 17,3%...

USA - fiducia consumatori in calo a dicembre : Peggiore la fiducia dei consumatori americani , anche se si conferma su livelli forti. A dicembre, il dato del Conference Board degli Stati Uniti sulla fiducia consumatori si è attestato a 128,1 punti,...

USA. Scalo in Germania per Trump : 04.58 Pausa tecnica per il rifornimento dell' Air Force One in Germania per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo la visita a sorpresa alle forze armate americane di stanza in Iraq. Questo stop è l'occasione, per Trump, per incontrare le truppe Usa in Germamania.

Borse in calo con l'avvicinarsi dello shutdown negli USA : La Cina continuerà a concentrarsi sull'Asia, costruendo un'economia regionale sinocentrica resiliente. Il progresso della Cina in Asia non rallenterà e fungerà da forte barriera nei confronti degli ...

Petrolio - scorte settimanali in calo negli USA : Si contraggono le scorte di greggio negli USA. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di Petrolio negli ultimi sette giorni al 14 dicembre 2018 sono calate di 0,5 ...

USA - domande mutui di nuovo in calo : Tornano a frenare le domande di mutuo . Nella settimana terminata il 14 dicembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 5,8% dopo il +1,6% riportato la ...

USA - nuovo calo delle scorte di gas settimanali : Diminuiscono ancora, ma meno delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA. Secondo l' Energy Information Administration , EIA,, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli ...

Spread in netto calo su possibile deficit al 2%. Borse positive con la tregua USA-Cina : MILANO - Ore 14.15. A poche ore dall'incontro Conte-Juncker lo Spread beneficia delle voci di un possibile ritocco del deficit italiano fino al 2% . Il differenziale cala di quasi 15 punti a 273 con ...

Borse asiatiche in calo su tensioni commerciali tra USA e Cina : Finale di seduta negativo per i principali indici dell'Asia/Pacifico , con gli investitori ancora attenti alla vicenda Huawei che potrebbe compromettere i rapporti commerciali già tesi tra Stati Uniti ...

Le giraffe verso una “silenziosa estinzione” a caUSA dei cacciatori di trofei americani : calo della popolazione del 40% : Sono stati svelati numeri shock che mettono a nudo la minaccia di estinzione che stanno affrontando le giraffe come risultato della caccia ai trofei americana. Si stima che la popolazione di giraffe dell’Africa subsahariana abbia subito un calo del 40% nell’ultimo decennio, ampiamente causato dalla caccia ai trofei dei turisti americani. Si ritiene che siano rimaste solo meno di 100.000 giraffe, con molti ambientalisti che ora chiedono agli ...

Borse in calo con timori USA. Milano vira al rialzo con banche : Ad impensierire gli investitori è l'appiattimento della curva dei tassi Usa che in alcune parti si è già invertita, alimentando i timori di una frenata dell'economia a stelle e strisce e di una ...