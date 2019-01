Maria Sharapova consola l’avversaria infortunata | «Continua così e diventerai la numero

WTA Shenzhen – Maria Sharapova sorride - la russa soffre ma avanza in tabellone grazie al ritiro della Wang : Sotto di un set ma in rimonta nel secondo, la russa sfrutta l’infortunio dell’avversaria e accede al turno successivo del torneo di Shenzhen Tutto è bene quel che inizia… male. Maria Sharapova accede ai quarti di finale del torneo WTA di Shenzhen, sfruttando l’infortunio della cinese Wang, in vantaggio di un set sulla russa. Una partita cominciata malissimo per Masha, riuscita però (quasi) a rimontare la propria ...

Tennis - WTA Shenzen 2019 : presenti Maria Sharapova e Caroline Garcia. Nessuna azzurra in tabellone : La stagione 2019 del Tennis è ormai alle porte e nelle prime settimane di gennaio si terranno una serie di tornei utili per preparare al meglio il primo grande appuntamento dell’anno, gli Australian Open. Proprio in vista dello Slam australiano il circuito WTA fa tappa in Cina con il torneo di Shenzen e sono tante le protagoniste attese sul cemento asiatico. Non ci sarà la vincitrice della passata stagione, la rumena Simona Halep. La ...

Tennis - Shenzhen Open – Tutto pronto per il rientro di Maria Sharapova : “non mi sentirò in grandi condizioni - ma sono eccitata” : Maria Sharapova pronta al grande rientro a Shenzhen: le parole della Tennista russa dopo il problema alla spalla che l’ha tenuta lontana dal campo da settembre Maria Sharapova è pronta a tornare in campo. Comincia in Cina, allo ‘Shenzhen Open’, torneo Wta International da 750mila dollari di montepremi che si disputa sul cemento di Shenzhen, il 2019 della Tennista russa, attualmente numero 29 del ranking ...

Maria Sharapova smentisce le ipotesi di ritiro : “nella mia vita il tennis é ciò che mi riesce meglio” : Nonostante un ritorno al tennis con poche luci e molte ombre, Maria Sharapova smentisce l’ipotesi di ritiro e alimenta il fuoco della sua passione sportiva Il ritorno di Maria Sharapova nel mondo del tennis aveva tutte le premesse per poter essere più brillante. La russa, scontata la squalifica in seguito alla positività al Meldonium, ha invece fatto molta fatica a scalare il ranking WTA che la vede attualmente ben lontana dalla top ...

Tennis - Maria Sharapova scaccia le voci di ritiro : “tutto falso - posso conquistare ancora vittorie importanti” : Maria Sharapova non intende ritirarsi dal mondo del Tennis, la russa ha parlato abbastanza chiaramente delle sue intenzioni per il futuro Maria Sharapova non si ritira! La campionessa di Tennis russa ha sbattuto la porta in faccia a tale ipotesi, molto chiacchierata nelle ultime ore. Il ritiro non è in programma per il momento, come rivelato dalla stessa Sharapova ai microfoni della testata sudafricana Sport 24: “Ho ottenuto molto ...