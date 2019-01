End of waste | Legambiente e Kyoto Club | “Si approvi la norma sulle materie prime seconde

meteoweb.eu

: RT @giobagordo: Il rapporto 'L’Italia del Riciclo 2018' realizzato da @susdefItalia & @unicircular è ora disponibile online - matte_bike : RT @giobagordo: Il rapporto 'L’Italia del Riciclo 2018' realizzato da @susdefItalia & @unicircular è ora disponibile online - chiappe_revello : RT susdefItalia RT giobagordo: Il rapporto 'L’Italia del Riciclo 2018' realizzato da susdefItalia & unicircular è o… - susdefItalia : RT @giobagordo: Il rapporto 'L’Italia del Riciclo 2018' realizzato da @susdefItalia & @unicircular è ora disponibile online -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) “La semplificazione del riciclo dei rifiuti urbani e speciali, lativa sul cosiddetto end of, deve essere reale ed efficace, al contrario di quanto si stava facendo con la legge di bilancio approvata definitivamente nei giorni scorsi con l’intervento maldestro del Parlamento. Bene ha fatto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa a stralciare quell’articolo dalla manovra economica per farlo tornare dove era stato inizialmente previsto, cioè nel Decreto Semplificazioni. Il nostro augurio è che ora non si facciano ulteriori pasticci nel passaggio parlamentare complicando il testo governativoche va, invece, nella direzione giusta“.È l’appello lanciato dal presidente diStefano Ciafani e dal Vicepresidente di, Francesco Ferrante per tradurre finalmente in realtà lasull’end of...