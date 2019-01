Dl sicurezza | sindaci divisi Presidente Anci | polemiche non servono

Dl sicurezza - Salvini : "Pacchia finita per i sindaci" | Video - Orlando a Tgcom24 : "La cittadinanza si toglie nelle dittature" : Sindaci in rivolta contro il decreto Sicurezza. A guidarli il primo cittadino di Palermo che spiega: "Alcune norme sono inaccettabili: trasformano chi vive legalmente in illegale". Salvini: "Sindaci dimettetevi"

Salvini : «Via i sindaci contrari al decreto sicurezza». Ma Sala : così non va video : L’assessore al Welfare del Comune di Milano si schiera con il sindaco di Palermo contro le nuove norme imposte ai Comuni. Il vicepremier: «Poveretti». Orlando: «Tutti i regimi hanno iniziato con legge razziale spacciata per sicurezza». De Magistris: «Si dimetta Salvini»

Sindaci sfidano Salvini : 'Dl sicurezza criminogeno'. 'Per voi pacchia finita' la risposta : Aumenta il fronte dei primi cittadini disobbedienti che appoggiano Orlando, anche l'assessore al Welfare del comune di Milano Majorino, annuncia che non rispetterà il divieto di iscrivere all'anagrafe ...

I sindaci riusciranno a mettere in crisi il decreto sicurezza? : Un paio di anni fa in Italia veniva approvata la legge sulle unioni civili. “sindaci della Lega, disobbedite alla legge”, tuonava in un’intervista Matteo Salvini, ai tempi all’opposizione. Oggi i ruoli sono invertiti. Da una parte c’è un decreto sicurezza che reca il nome dello stesso Salvini, Ministro dell’Interno. Un pugno di articoli che vanno a colpire soprattutto gli stranieri presenti in Italia e che, tra le altre cose, negano la ...

Dl sicurezza - Salvini ai sindaci : “Dimettetevi”. Poi commenta la Supercoppa in Arabia : “Dove sono le Boldrini di turno?” : “Ci sono sindaci che dicono ‘non applicherò il decreto’, per cercare un po’ pubblicità”. A dirlo, durante una diretta Facebook da Bormio, Matteo Salvini: “Io dico che non si molla di un millimetro, fate i conti con i vostri cittadini, con i milioni di italiani che sono in difficoltà”. Il riferimento è ai primi cittadini che hanno promesso disobbedienza al decreto Sicurezza voluto dal ministro ...

Cosa rischiano i sindaci che non applicano il decreto sicurezza di Salvini : La decisione del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, di sospendere gli effetti del decreto sicurezza potrebbe avere delle conseguenze anche per il primo cittadino del capoluogo siciliano. Non applicare una legge dello Stato, infatti, può comportare l'accusa di abuso in atti d'ufficio. Cosa potrebbe succedere e Cosa rischiano i sindaci che non applicheranno il decreto.Continua a leggere

sicurezza : Orfini - Pd sta con i sindaci : ANSA, - ROMA, 3 GEN - "Il Pd sostiene la battaglia dei sindaci. E sostiene i valori di civiltà che la ispirano. Valori che peraltro sono scritti nella Costituzione sulla quale Salvini ha giurato, ...

Dl sicurezza - Di Maio : Sindaci? Spot elettorale per sentirsi di sinistra : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sindaci sulle barricate. Orlando vuole portare il Dl sicurezza davanti a un giudice. De Magistris apre Napoli ai migranti di Sea Watch : All'indomani della polemica sulla legge Sicurezza e immigrazione si apre un nuovo fronte tra Matteo Salvini e uno dei Sindaci che aveva annunciato la 'sospensione' della norma bandiera della Lega, ovvero Luigi De Magistris. Il sindaco di Napoli ha annunciato di essere pronto ad accogliere la nave Sea Watch 3, con a bordo 32 migranti. "Mi auguro che questa barca si avvicini al porto di Napoli perchè contrariamente a quello che dice il ...