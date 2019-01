Cristiano Ronaldo | tripletta ai Globe Soccer Awards!

Globe Soccer premia Cristiano Ronaldo : 'In rovesciata il mio gol perfetto' : Tutti quelli che conoscono questo sport sanno quanto sia difficile segnare, io ne ho fatti circa 700 e credo che questo sia stato veramente il più bello. Ora però voglio vincere tutto con la Juve', ...

Globe Soccer Awards 2018 - tutti i vincitori : Cristiano Ronaldo - miglior giocatore e gol dell’anno : Oggi sono stati assegnati i Globe Soccer Awards, prestigioso riconoscimento calcistico che completa il Grande Slam insieme a Pallone d’Oro, Fifa World Player e Golden Foot (la Scarpa d’Oro). I vari riconoscimenti sono stati assegnati oggi a Dubai (Emirati Arabi Uniti) dove campioni del presente e del passato, votati da colleghi, allenatori e giornalisti, sono stati insigniti dell’ambito premio. Spicca il gol dell’anno, la ...

Tare : 'Cristiano Ronaldo ha aumentato il livello della serie A' : Così il direttore sportivo della Lazio , Igli Tare , ai microfoni di Sky Sport 24 da Dubai, dove è in corso il Globe Soccer . Il ds biancoceleste non ha dimenticato le polemiche per gli ultimi ...

Paratici - retroscena su Cristiano Ronaldo e Gigi Buffon - : Paratici ha parlato anche di Antonio Conte e Massimiliano Allegri: 'Negli ultimi otto anni abbiamo avuto due dei migliori allenatori del mondo come Conte e Allegri. Sono due allenatori diversi: Conte ...

Juventus - niente soste per Cristiano Ronaldo che corre di notte nel deserto (Video) : Per la Juve è tempo di riposo e fino all'8 gennaio i bianconeri saranno in vacanza. Da martedì prossimo, i giocatori juventini si ritroveranno alla Continassa per iniziare a mettere nel mirino la sfida di Coppa Italia contro il Bologna. La Juventus, dunque, potrà godersi ancora qualche giorno di relax, anche se alcuni bianconeri nonostante siano in vacanza non vogliono perdere la loro condizione fisica, proprio per questo si allenano da soli. ...

Georgina Rodriguez a tu per tu con un falco nel deserto di Dubai : il lato selvaggio della fidanzata di Cristiano Ronaldo [FOTO] : Georgina Rodriguez a Dubai si ritrova a tu per tu con un falco: nel deserto della lussuosa città la fidanzata di Cristiano Ronaldo si dimostra coraggiosa Georgina Rodriguez sta trascorrendo una rilassante vacanza a Dubai con il fidanzato Cristiano Ronaldo. La giovane e bellissima modella, durante un’escursione nel deserto della città degli Emirati Arabi, si ritrova a tu per tu con un falco. La spagnola non sembra temere gli artigli e ...

Le notizie del giorno – Incontro tra Cristiano Ronaldo ed il futuro allenatore della Juve : Le notizie del giorno – L’impatto con la maglia della Juventus è stato veramente importante, Cristiano Ronaldo si conferma ancora una volta il calciatore più forte al mondo e sta trasciinnando il club bianconero con gol e grandi prestazioni, al momento guida anche la classifica marcatori e si candida ad essere decisivo anche in Champions League. Nel frattempo vacanze extralusso per il portoghese negli Emirati, ore di svago in ...