Carlo Freccero | ‘Voglio riportare in tv Daniele Luttazzi NCIS è il problema di Rai2 | lo

Carlo Freccero (direttore Rai2) in conferenza : "The Voice con Ventura solo se troviamo uno studio. Chiudo Fatti vostri e Detto Fatto? Sono da Rai1..." : Sta per iniziare a Roma, nella sede Rai di Viale Mazzini, la conferenza stampa di Carlo Freccero, neo direttore di Rai2. TvBlog seguirà l'incontro, che si preannuncia essere un vero e proprio one man show, in tempo reale. Sarà l'occasione per ufficializzare il ritorno di Simona Ventura, in pole, come anticipato da Blogo, per la conduzione della nuova edizione di The Voice.

Carlo Freccero : «The Voice si farà solo se troviamo studi a disposizione. Non posso fare un’esclusiva a Simona Ventura» : Carlo Freccero L’approdo a The Voice di Simona Ventura - spoilerato da Mediaset – non è poi così scontato. A riferirlo Carlo Freccero, direttore di Rai 2, durante la conferenza stampa odierna in cui ha presentato, a grandi linee, il nuovo palinsesto del canale. Freccero ha rinnovato la sua stima per la conduttrice ma, subito dopo, ha messo in dubbio l’effettiva messa in onda della sesta edizione del talent show: “The ...

Carlo Freccero : "Voglio riportare Luttazzi in Rai" : Carlo Freccero è tornato alla guida di Rai 2. E vuole portare, o meglio riportare, con sé anche uno dei suoi scudieri più fidati. "Voglio riportare Luttazzi in Rai", ha annunciato in conferenza stampa a Viale Mazzini. Perchè, ha proseguito, "senza la satira che televisione pubblica sarebbe?".Il comico romagnolo era stato allontanato dal tv pubblica nel 2001, per effetto dell'ormai celebre editto bulgaro, imposto da ...

The Voice - Carlo Freccero : ‘Simona Ventura è la numero uno - ma non abbiamo gli studi’ : Nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare di Simona Ventura a The Voice su Rai2 e di conseguenza il ritorno di SuperSimo in Rai e la rinnovata scommessa di viale Mazzini per il talent canoro. E invece in pochi minuti di conferenza stampa Carlo Freccero racconta una semplice verità e spariglia le carte. Non c’è niente di sicuro, neppure il programma. Il motivo? Non c’è la disponibilità degli studi di registrazione ...

Luttazzi - Carlo Freccero : “Voglio riportarlo in Rai. È finita l’epoca di Berlusconi e Renzi - non proibire la satira” : “Voglio riportare Luttazzi in Rai“. A dirlo è il direttore di Rai 2 Carlo Freccero nel corso di una conferenza stampa a Viale Mazzini. “Senza la satira che televisione pubblica sarebbe? È finita l’epoca di Berlusconi e quella di Renzi ci mancherebbe che si proibisca la satira“, aggiunge. Daniele Luttazzi manca dalla Rai dal 2001, quando ci fu il cosiddetto “editto bulgaro” di Silvio Berlusconi. Il suo talk ...

The Voice - il ritorno di Simona Ventura in Rai scatena le polemiche : “Costerà 1 milione a puntata”. Carlo Freccero nega : È ufficiale: dopo un lungo tira e molla con Mediaset, Simona Ventura torna in Rai per condurre il talent show The Voice of Italy, in onda a marzo su Rai 2. Ma neanche il tempo di dare l’annuncio che già sono scoppiate le polemiche. Dagospia ha rivelato infatti l’indiscrezione secondo cui ogni puntata del programma avrebbe un costo stimato di 1 milione di euro e l’appalto per la produzione sarebbe stato affidato a Freemantle, ...

Giovedì lezione di Tv di Carlo Freccero dalla sala degli Arazzi della Rai (e su TvBlog) : Qualcuno l'ha chiamata "Conferenza stampa" di Carlo Freccero, in realtà pare proprio che non sarà così. Quella che andrà in scena Giovedì presso la sala degli Arazzi della sede Rai di viale Mazzini in Roma non sarà una semplice conferenza stampa, oppure come viene scritto dal solerte sito dell'ufficio stampa della Rai "incontro stampa" ma, secondo quanto apprendiamo, sarà qualcosa che va ben oltre una semplice conferenza stampa.Quella di ...

The Voice of Italy - scandalo milionario in Rai? Anzaldi accusa - Carlo Freccero minaccia querela : Volano gli stracci tra Michele Anzaldi , il piddino fustigatore della Rai, e Carlo Freccero , nuovo direttore della Rai 2 sovranista. Al centro del diverbio l'anticipazione di Dagospia , secondo la ...

Bruno Vespa - l'indiscrezione clamorosa dalla Rai : Carlo Freccero gli vuole fare le scarpe - fuoco amico : Potrebbe esser Bruno Vespa la prima 'vittima' eccellente di Carlo Freccero , neodirettore di Rai2 in quota M5s . Il conduttore di Porta a porta con i grillini non ha mai avuto un grande rapporto e ora ...