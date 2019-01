Una via di mezzo il display del Samsung Galaxy S10 rispetto ai predecessori

Via Mercanti - ha un infarto mentre rapina Una gioielleria e muore : Ha tentato di rapinare una gioielleria in pieno centro armato di un taglierino, ma durante 'il colpo' ha avuto un malore. È accaduto nel pomeriggio del 31 dicembre, verso le 16, in via Mercanti 12. ...

2018 - tante immagini indelebili - ma Una sola via d'uscita : lo sviluppo : Un cappio al collo di una economia fin troppo sfibrata. Vi sarebbe una via d'uscita: impegnarsi maggiormente lungo la strada impervia dello sviluppo. Seguire l'esempio di tante famiglie italiane che, ...

Primo Brown - a tre anni dalla morte Roma gli intitoli Una via. Un giusto riconoscimento per il ruolo del rap : L’anniversario è probabilmente quello più sentito dalla comunità hip hop italiana: nella notte tra il 31 dicembre 2015 e il 1 gennaio 2016, proprio pochi minuti dopo lo scoccare del nuovo anno, moriva a soli 39 anni David Belardi, in arte Primo Brown, uno dei rapper più stimati della scena, ucciso da un male incurabile. Dotato di un timbro vocale e di uno stile inconfondibile, ma anche di enorme empatia e doti umane, Primo ha lasciato un ricordo ...

Viaggio al termine del sistema solare Una sonda Nasa sbarca sull'Ultima Thule : Andrea Cuomo Immaginate di andare da Milano a Rio dei Janeiro. E poi di fare avanti e indietro per circa 700mila volte. Anche con un aereo superpotente, ci vorrebbero circa mille anni. Per dire. Un ...

Danimarca : al via Una nuova corsa all'Artide - : Inoltre, la Russia ha un'economia più modesta di quella cinese. Dunque, ha meno margine di manovra quanto a investimenti. Attenti, perché la "nuova Via della Seta" è piena di dossi Quest'anno la Cina ...

Torre Annunziata - Litigio per futili motivi - gambizzate due persone in Una pescheria di via Roma : Un Litigio finito nel sangue. E' quello che è accaduto stasera, 30 dicembre, intorno alle ore 20,00 nella pescheria O' Vangelista di via Roma, di fronte il mercato ortofrutticolo di Torre Annunziata. ...

Uno studente di dottorato evoca Una nuova possibilità di viaggiare nel tempo : Uno studente di dottorato evoca una nuova possibilità di viaggiare nel tempo. L´idea che abbiamo viaggi indietro nel tempo è spesso legata a ciò che vediamo nei film o ciò che leggiamo nei libri. Se ...

A fuoco un camino di Una casa in via Alasia a Sommariva Bosco : Incendio ad un camino in un'abitazione di Sommariva Bosco. Le fiamme si sono propagate intorno alle ore 10,15 di oggi, domenica 30 dicembre, in una casa di via Alasia. Le fiamme sono rimaste ...

A fuoco il camino di Una casa in via Alasia a Sommariva Bosco : Incendio ad un camino in un'abitazione di Sommariva Bosco. Le fiamme si sono propagate intorno alle ore 10,15 di oggi, domenica 30 dicembre, in una casa di via Alasia. Le fiamme sono rimaste ...

Pavia - cade dal balcone e muore Una 12enne : non si esclude l'ipotesi del suicidio : Fra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, ancora in piedi quella dell'incidente domestico o il suicidio

Bergamo - albero cade sui cavi di Una seggiovia : sciatori bloccati : Alcuni sciatori sono rimasti bloccati sulla seggiovia degli Spiazzi di Gromo , nel Bergamasco, in alta Val Seriana. Un albero, comunica l'Areu Lombardia, è caduto appoggiandosi sui cavi della ...

Frontale sul viadotto Soleri di Cuneo - Una persona incastrata tra le lamiere : Frontale tra due vetture nella serata di ieri, sabato 29 dicembre, sul viadotto Soleri di Cuneo. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 21,15. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo ...

Incendio a bordo di Una petroliera : inviata la richiesta di soccorso dopo l’esplosione : Le autorità di Cipro hanno reso noto che una nave petroliera battente bandiera maltese, Athlos, ha preso fuoco questa mattina attorno alle 9:30 (ora locale) e si è arenata vicino ad un villaggio di pescatori di Zygi, nella parte sud-orientale dell’isola. Cinque membri dell’equipaggio, dopo essersi gettati in mare, sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale. Il Centro di coordinamento del soccorso congiunto a Larnaca ha confermato ...

Orrore in diretta Facebook : mangiano Una scimmia in via d’estinzione - arrestati sei uomini : In Vietnam sei uomini sono finiti in manette per aver ucciso e mangiato una scimmia di una specie in via di estinzione. Il gruppetto ha pensato bene di trasmettere il macabro banchetto in diretta Facebook. La tratta e il consumo di specie rare e in via di estinzione sono molto diffuse in Vietnam, anche perché ancora molte persone sono convinte che alcune parti del corpo degli animali abbiano qualità curative e medicinali. La vendita degli ...