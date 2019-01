Un potenziale Project CARS 3? Sarebbe una sorta di sequel spirituale di Need for Speed

eurogamer

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Il fondatore nonché CEO di Slightly Mad Studios, Ian Bell, si espresso in merito a un possibile3, e ha dichiarato come il progettoqualcosa di più vicino afor: Shift, per cui da inquadrare nell'ottica di "successore", riporta Dualshockers.Per il momento non vi è alcun annuncio ufficiale di3, ma da quel che possiamo vedere sembrerebbe proprio che lo studio abbia ben chiaro in mento il progetto. Bell ha infatti espresso chiaramente il suo desiderio di realizzare un terzo gioco come "successore" dei precedenti giochi Shift.for: Shift si discosta infatti dalla consueta e rodata formula deiforcon tra bolidi modificati e poliziotti da seminare, ponendosi come un titolo maggiormente concentrato su gare molto più simulative.Read more…