Paola Nugnes M5S con i sindaci | Sollevazione comprensibile

ilgiornale

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)del Movimento 5 Stelle si schiera con icontrari al decreto Sicurezza di Matteo Salvini. "A quanto mi risulta, non solo Palermo, ma anche altri Comuni sono pronti a non applicare il decreto sicurezza. Mi riferisco al comune di Napoli, quello di Quarto, ma ci sono state mozioni in altre città, come Roma e Torino... Ladeiè assolutamente, perchè sono i primi che dovranno affrontare le conseguenze di questo provvedimento, che ho sempre considerato gravi, non solo per i migranti che sono in attesa di un rinnovo o avevano fatto domanda per il diritto di asilo, ma anche per i cittadini italiani". Queste le parole della senatrice pentastellata all'Adnkronos.La, su cui pende il procedimento disciplinare dei probiviri del Movimento, ha commentato così la decisione del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, con cui ha sospeso ...