Meteo | sciabolata artica sull’Italia | neve | gelo e temperature in picchiata

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Gli ultimi aggiornamenti provenienti dal Centro Europeo per le previsioni a medio termine mostrano come lestiano per scendere. A partire dal 2 gennaio, l’alta pressione salirà verso il Regno Unito per poi spostarsi verso la Scandinavia, mettendo in moto imponenti masse d’aria di origine polare che raggiungeranno presto l’Italia, provocando un vero e proprio crollo termico, anche di 10°C specie sulle regioni del Centro Sud. Insomma, l’inverno si prepara a fare sul serio in questo avvio di gennaio.Nel corso delle prossime ore il flusso si intensificherà fomentando la formazione di un’ansa ciclonica in corrispondenza delle regioni meridionali che evolverà in un minimo di bassa pressione sull’area ionica. Il tempo peggiorerà sensibilmente sui versanti adriatici e lecaleranno repentinamente già durante i primi fenomeni tanto da ...