Manovra, Conte: "Non sottomessi all'Ue"

: Il Parlamento azzerato sulla manovra dal governo Conte non è solo segno di fretta come si dice. È una certa idea di… - riotta : Il Parlamento azzerato sulla manovra dal governo Conte non è solo segno di fretta come si dice. È una certa idea di… - MatteoRichetti : Erano partiti per abolire la #Fornero e la povertà, e alla prima #manovra hanno rapinato i pensionati di oltre 3 mi… - valeriafedeli : Solo nell’ultima settimana dell’anno 6 donne uccise da mariti, compagni o ex. Nella manovra non 1 euro in più contr… -

Il premierrivendica la trattatica con l'Ue sulla."L'ho condotta in prima persona", dice in un'intervista a Panorama. E sul deficit/Pil:"Se non fossimo partiti dal 2,4,non avremmo ottenuto mai il 2,04 per cento"."Non ci siamo" a Bruxelles. E "abbiamo posto le basi per crescere". Poi sulla Flat tax assicura: sarà "del 25% fino a 100 mila euro". "La Flat tax a cui voglio arrivare non è mini!Questa misura a regime deve diventare la più grande e importante opera di semplificazione del sistema fiscale italiano".(Di mercoledì 2 gennaio 2019)