Maltempo | Anas | “Limitazioni di transito sulle SS17 e SS690”

Maltempo - Anas : riaperta la Amalfitana a Furore dopo la caduta di massi : E’ stata riaperta al traffico – alle ore 18.15 circa – la tratta della strada statale 163 “Amalfitana” in corrispondenza del km 22,300 a Furore (Salerno), con l’istituzione del senso unico alternato, in attesa del completamento di ulteriori interventi da parte del Genio Civile: lo rende noto l’Anas. Il ripristino della transitabilita’ e la relativa istituzione del provvedimento per la circolazione ...

Maltempo Campania - Anas : rinviati i lavori delle gallerie nelle province di Benevento e Avellino : Con riferimento ai lavori sugli impianti tecnologici di alcune gallerie, situate lungo la strada statale 7 “Appia”, tra le province di Benevento ed Avellino, Anas comunica che – per motivi legati al Maltempo nella regione, che hanno creato problemi organizzativi alla impresa esecutrice in fase di cantierizzazione – la prevista chiusura notturna al traffico per la manutenzione dei tunnel ‘Avellola’, ...

Maltempo Sicilia : Anas chiude il tratto di strada statale “Delle Solfare” : Sulla strada statale 190 ‘delle Solfare’ e’ provvisoriamente chiuso il tratto dal km 17,200 – al km 21,000 tra a Sommatino e Ravanusa, in provincia di Caltanissetta, a causa del pericolo caduta di massi sul piano viabile. Lo rende noto l’Anas con un comunicato stampa. Il traffico e’ deviato con delle indicazioni in loco. L'articolo Maltempo Sicilia: Anas chiude il tratto di strada statale “Delle ...

Maltempo - Anas : “Chiusa la Nsa 215 per pericolo smottamenti” : A causa del pericolo di smottamenti del versante posto in prossimità della sede stradale, la Nsa 215, ex statale 51 ”Variante tra Castellavazzo e Macchietto” è temporaneamente chiusa al transito, in via precauzionale, tra il km 58,200 e il km 61,200, nel territorio comunale di Ospitale di Cadore, in provincia di Belluno. Il pericolo di cedimenti localizzati della pendice è emerso dal recente sopralluogo effettuato dal personale e dai ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Anas : “Permane la chiusura al traffico per la SS 55” : In seguito all’intervento di verifica del versante da parte della Protezione Civile regionale che ha rilevato il pericolo di possibili nuovi fenomeni di distacco di massi isolati o di placche rocciose che potrebbero interessare il piano viabile sottostante, permane fino a lunedi’ 12 novembre la chiusura al traffico della statale 55 “dell’Isonzo”, nel comune di Doberdo’ del Lago (Gorizia). Lo comunica in una ...

Maltempo Sicilia : Anas al lavoro per il ripristino della viabilità : Prosegue il lavoro di personale e mezzi Anas sulla viabilità della Sicilia interrotta dal Maltempo e per ripristinare le condizioni di percorribilità sulle rete stradale in gestione. E’ temporaneamente chiusa in via precauzionale la strada statale 113 ‘Settentrionale sicula’ al km 239,000 per consentire verifiche su un ponticello interessato dalla piena di un corso d’acqua. Per un evento franoso è inoltre chiusa al traffico la strada ...

Maltempo Sicilia - Anas : “Chiusa al traffico la Statale 188” : Prosegue il lavoro di personale e mezzi Anas a lavoro sulla viabilità della Sicilia interrotta dal Maltempo e per ripristinare le condizioni di percorribilità sulle rete stradale in gestione. E’ temporaneamente chiusa in via precauzionale la strada Statale 113 ”Settentrionale Sicula” al km 239,000 per consentire verifiche su un ponticello interessato dalla piena del corso d’acqua. Per un evento franoso è inoltre chiusa al ...

Maltempo Sicilia - l’Anas : “Monitorato costantemente il viadotto Petraro” : L’Anas “monitora costantemente” il “viadotto Petraro al km 28 della strada statale 514 ‘Di Chiaramonte’“, nel Ragusano, per “l’inclinazione di una pila” dell’opera. Lo rende noto la societa’, sottolineando che “a causa delle avverse condizioni climatiche che hanno interessato l’area, il 29 ottobre e’ stato effettuato un sopralluogo congiunto di tecnici Anas ...