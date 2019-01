Kouame | Napoli e Genoa a un passo dall’intesa per giugno

Gazzetta : Napoli - Kouame e Almendra nel mirino : A gennaio per giugno La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli. In uscita potrebbe esserci la sorpresa-Diawara, il centrocampista guineano sarebbe scontento del minutaggio e potrebbe valutare l’ipotesi-addio. Ma c’è anche qualche possibilità in entrata, nonostante Ancelotti abbia più volte spiegato che la rosa resterà inalterata fino al termine della stagione. La rosea spiega che da qui a fine mese, le cose ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative e gli affari del 2 gennaio in DIRETTA : Juventus in fase avanzata per Ramsey - Napoli su Kouamé : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 2 gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e procuratori sono già ampiamente in azione per imbastire le prime ...

Il Napoli che verrà tra Barella e Kouamè (RUMORS) : A due giorni dall'apertura ufficiale del calciomercato invernale in casa Napoli si pensa già al mercato che verrà. In queste settimane il ds azzurro, Cristiano Giuntoli, ha iniziato a tessere la tela con Cagliari e Genoa per provare a strappargli Barella e Kouamè. Suggestione Barella Sul centrocampista italiano classe '97 ci sono da tempo Inter e Napoli. Un talento cristallino, un potenziale crack della Serie A che, nel Cagliari di Maran, si sta ...

Calciomercato - il Napoli insiste per Kouamé. Juve - Kean in uscita : lo vuole il Bologna : Quattro giorni al via, ma il Calciomercato è già entrato nel vivo. Molte le squadre italiane che, per la finestra invernale o per l'estate, si stanno già muovendo, con l'obiettivo di concludere il ...

Kouamé - il Napoli resta in pole position : La reedazione di Sky Sport , ha aggiornato sulla situazione legata a Kouamé del Genoa : 'Ci sono tante squadre su Kouamè, dalla Roma a club di Premier League, ma la pista più calda è quella che porta al Napoli . Si tratta ...

Napoli - si insiste per Kouamé : la situazione : Il Napoli insiste per Christian Kouamé . Come scrive la Gazzetta dello Sport , il club partenopeo lo vuole già a gennaio, ma il Grifone attenderà l'estate per venderlo al migliore offerente.

Sky - duello Napoli-Roma per Kouamè : agli azzurri serve una cessione : Tuttavia, secondo quanto riferisce Sky Sport, il club di De Laurentiis avrebbe bisogno di definire una cessione , Rog è il maggiore indiziato a partire, prima di lanciare l'assalto definitivo al ...

Calciomercato Napoli – Pronto il colpo in attacco per giugno : si studia l’arrivo di Christian Kouamè : Il Napoli studia il mercato di giugno: per l’attacco si sonda il terreno per Christian Kouamè del Genoa L’attacco del Napoli non sembra aver bisogno di aggiunte nel mercato invernale, ma per il mercato estivo la situazione potrebbe essere ben diversa. Il ds Giuntoli ha individuato un profilo davvero intrigante, che unisca gioventù, velocità e buon potenziale in Christian Kouamè. Il giovane attaccante ivoriano, attualmente in ...

Napoli - Kouamé nel mirino. L'attaccante del Genoa arriverebbe a giugno : Si lavora per il futuro e Cristiano Giuntoli ha già individuato un giovane per aggiungere un altro attaccante al reparto offensivo. Si tratta di Christian Kouamé, il centravanti del Genoa, 21 appena ...

Calciomercato Napoli - contatti per Kouamé del Genoa : In conferenza stampa Carlo Ancelotti sembrava essere stato abbastanza chiaro: "A gennaio non ci saranno movimenti di mercato, la rosa mi soddisfa e l'arrivo di nuovi calciatori potrebbe creare solo ...

Calciomercato Napoli - gli azzurri piombano su Kouamè : Napoli - Per il mercato di gennaio, le idee del Napoli sono due: migliorare il reparto offensivo con un attaccante rapido e acquistare un centrocampista di riferimento se Diawara chiedesse di essere ...

Genoa-Napoli 1-2 : Kouamé - Fabian Ruiz e l'autogol di Biraschi : Napoli all'ultimo respiro, che porta a casa tre punti d'oro approfittando dell'autogol di Biraschi nel finale. Un due a uno contestato dai genoani. La partita che nessuno si aspetta, con il Genoa in ...

Genoa-Napoli diretta live 1-0 : gol Kouame - rossoblu in vantaggio [FOTO] : 1/14 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Genoa-Napoli 0-1 - il primo tempo : Kouame fa male : Partita ad alto ritmo Genoa-Napoli è una partita all’inglese fin dai primissimi minuti. Bellissima atmosfera sugli spalti, la pioggia, Marassi come un campo dello Yorkshire, e due squadre intensissime, fin dal primo pallone giocato. Intense fino al punto da apparire disordinate, forse non è solo che Genoa e Napoli sembrano disordinate, forse lo sono e allora il Napoli ne soffre di più, soprattutt0 in fase difensiva: tantissime sbavature, ...