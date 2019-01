Juve | incontro con Mendes per James Rodriguez

Il blitz di Cristiano Ronaldo - incontro a Dubai con l’allenatore della Juventus per la prossima stagione [NOME e DETTAGLI] : L’impatto con la maglia della Juventus è stato veramente importante, Cristiano Ronaldo si conferma ancora una volta il calciatore più forte al mondo e sta trasciinnando il club bianconero con gol e grandi prestazioni, al momento guida anche la classifica marcatori e si candida ad essere decisivo anche in Champions League. Nel frattempo vacanze extralusso per il portoghese negli Emirati, ore di svago in compagnia di Georgina, il ...

De Ligt - incontro con la Juve e scoperta inaspettata : Ciro Venerato, a Rai Sport , ha parlato così della situazione di De Ligt : 'Il giocatore dell'Ajax è stato premiato a Torino e nel corso di questa cena i dirigenti della Juve hanno parlato del giocatore con van der Sar, ...

Galeotto fu il Golden Boy : Juve-De Ligt - l'incontro : Se il responsabile dell'area sport Fabio Paratici e il vicepresidente Pavel Nedved sono in pressing su Mino Raiola, agente del capitano dei lancieri, come nel caso dell'affare del secolo Cristiano ...

Calciomercato Juventus - incontro Mendes-Paratici : vicino Trincao (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus; il club bianconero è alla ricerca di un centrocampista di qualità per la prossima sessione invernale e il primo obiettivo è Paul Pogba del Manchester United. Il calciatore francese non si è quasi mai espresso ai suoi standard in Gran Bretagna e vorrebbe tornare a Torino. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri lo accoglierebbe a braccia aperte, dal momento che è sempre ...

Juve - incontro con Raiola per Kean e Pogba : le ultime : Secondo Sky Sport , nella giornata di oggi è andato in scena a Torino un incontro tra Mino Raiola e la dirigenza della Juventus, su tutti il nuovo responsabile dell'area tecnica Fabio Paratici. Non sarà mancata ...

Juve - incontro col Bologna : Bigon chiede Kean - spunta anche Sturaro : Paratici era a Milano e ha incontrato Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna , che - come riporta Sky Sport - ha individuato nel classe 2000 il rinforzo giusto per l'attacco rossoblù. Quel ...

Calciomercato Bologna - incontro con la Juventus per Kean e Sturaro : Altra sconfitta contro l'Empoli per il Bologna, terzultimo in classifica e senza vittorie ormai da otto partite. Momento difficile per i rossoblù, che ragionano sul futuro. Non quello della panchina, ...

Incontro Juve-Bologna : in ballo il futuro di Kean e Sturaro : I rossoblù, come riporta Sky Sport , sono interessati a due calciatori in uscita dalla Juve: Kean , che può partire in prestito, e Sturaro , ora allo Sporting Lisbona, ma che può concludere ...

Calciomercato - oggi incontro Juventus-Bologna : si è parlato di Kean e Sturaro (RUMORS) : Tra poco meno di un mese inizierà il mercato invernale, e molte società stanno già avviando contatti e trattative per rinforzare le proprie rose. Quest'oggi - stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio - a Milano ci sarebbe stato un vertice tra il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, e il suo omologo del Bologna, Riccardo Bigon. I rossoblu stanno vivendo un momento un po' delicato, e per questo motivo sono alla ricerca di ...

Barcellona - incontro per il rinnovo di Jordi Alba : la Juve osserva : Jordi Alba e il Barcellona , una storia non dal finale scontato. Come riporta Sport.es , è andato in scena un incontro tra l'entourage del laterale dei catalani e la dirigenza blaugrana: non ci sono aggiornamenti importanti, con una trattativa per il rinnovo che non decolla. Il ...