Emergenza smog a Milano | Codacons | misure insufficienti

Smog : da domani torna l’Emergenza in molte città dell’Emilia Romagna : Da domani a giovedi’ 3 gennaio, visto il superamento per tre giorni consecutivi del limite per le Pm10, tornano in vigore le misure emergenziali antiSmog in molti Comuni dell’Emilia-Romagna. Le citta’ interessate al provvedimento sono Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Carpi, Castelfranco Emilia, Formigine , Sassuolo, Ferrara, Cento, Rimini e Riccione. Stop alla circolazione anche per le auto diesel euro 4, divieto di uso di ...

Smog Ferrara : l’aria torna respirabile - stop alle misure d’Emergenza : misure d’emergenza antiSmog sospese a Ferrara, unica provincia dell’Emilia–Romagna ad adottare restrizioni contro l’inquinamento anche a Natale. Secondo il bollettino odierno dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpae), a Ferrara e Cento i valori delle polveri PM10 sono rientrati nei livelli consentiti per legge e di conseguenza da domani saranno revocate le misure d’emergenza in vigore fino ad ...

India - smog record a New Delhi : misure d’Emergenza - il 2018 anno nero per l’inquinamento : A New Delhi le autorità sono state costrette ad introdurre misure d’urgenza dopo che le centraline di monitoraggio hanno registrato livelli record di inquinamento: i dati rilevati nelle scorse ore indicano nell’aria un livello “grave” di concentrazione di particolato che varia tra 445 e 450 (qualsiasi livello al di sopra di 400 è considerato rischioso per la salute). L’ente di controllo per l’inquinamento ...

Rientra l’allerta smog in Emilia-Romagna : misure di Emergenza solo a Ferrara : A Natale aria più respirabile in Emilia-Romagna: i valori delle polveri inquinanti PM10 sono Rientrati nei livelli consentiti per legge ovunque tranne che nel Ferrarese. E’ quanto emerge dal bollettino odierno dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpae). A Reggio Emilia e Modena Rientrano dunque le misure emergenziali scattate giovedì scorso fino ad oggi compreso: da domani potranno tornare a circolare i veicoli ...

Milano - Emergenza smog : stop ai diesel Euro 4 - : I superamenti del valore limite di 50 microgrammi si sono verificati in modo consecutivo dal 30 novembre al 5 dicembre. Tra le misure immediate, stop ai diesel Euro 4 e divieto di superare i 19° nei ...

Milano - Emergenza smog : stop ai diesel Euro 4 : Milano, emergenza smog: stop ai diesel Euro 4 I superamenti del valore limite di 50 microgrammi si sono verificati in modo consecutivo dal 30 novembre al 5 dicembre. Tra le misure immediate, stop ai diesel Euro 4 e divieto di superare i 19° nei luoghi chiusi Parole chiave: ...

Smog Emilia-Romagna : PM10 oltre i limiti - scattano le misure d’Emergenza : Scattate oggi le limitazioni previste in caso di superamento dei livelli di PM10 a Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Modena e Forlì–Cesena: stop per tre giorni anche ai diesel Euro 4 e ulteriori restrizioni per riscaldamenti privati e commerciali. Le centraline Arpae hanno rilevato tra sabato e lunedì livelli di polveri sottili oltre i livelli di guardia, complici anche le condizioni meteo degli ultimi giorni. oltre allo stop ai diesel euro ...