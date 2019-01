“Dry January” | un mese senza alcol per un anno di benessere fisico e mentale

meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Una nuova ricerca dell’Università del Sussex in Regno Unito ha dimostrato gli effetti benefici del Dry January, iniziativa lanciata nel 2013 da Alcohol Change UK, in cui i partecipanti si astengono dal consumo diici per tutto ildi gennaio.Su questa iniziativa, lo psicologo Dr. Richard de Visser, docente dell’Università del Sussex, ha condotto uno studio a partire dal gennaio 2018, su più di 800 persone che hpreso parte al Dry January. I risultati hmostrato dei sostanziali cambiamenti nelle abitudini dei partecipanti:la media del consumo settimanale diè diminuita da 4.3 a 3.3; le unità medie diici giornaliere consumate sono diminuite da 8.6 a 7.1; la frequenza media dello stato di ebbrezza è diminuita da 3.4 ala 2.1. Questo esperimento ha visto i partecipanti riprendere il controllo delle proprie abitudini, avere più energie, ...