eurogamer

: #Atlus apre il sito teaser di 'P5R': nessuna remastered, Persona 5 R è un progetto per PS4. #Persona5R - Eurogamer_it : #Atlus apre il sito teaser di 'P5R': nessuna remastered, Persona 5 R è un progetto per PS4. #Persona5R -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Nelle ultime settimane vi avevamo parlato di una misteriosa campagna di marketing tenuta da, autore della serie, che aveva registrato una manciata di domini per alcuni progetti nominati come P5R, P5S e P5M.Era chiaro che lo studio fosse in procinto di annunciare qualcosa di inedito, e la situazione si è sbloccata in queste ore dal momento che, tra i tanti domini registrati, ha finalmente aperto quello all'indirizzo "https://p5r.jp/", che include un breve video e la promessa di nuove informazioni nel 2019.Se in molti avevano pensato che5 R potesse essere nient'altro che unadi5 per Nintendo Switch, ilsembra smentire questa ipotesi poiché il video sicon il logo di PlayStation. Come riporta Gematsu, le sequenze si soffermano spesso su 2019.3 (che appare anche nella didascalia al video su YouTube), suggerendo che ...