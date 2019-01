Analisi Tecnica | Hang Seng Index del 2 01 2019

Analisi Tecnica prezzo petrolio e oro : previsioni e strategie trading settimana 31 dicembre - 4 gennaio 2019 : Gran parte degli analisti è concorde nel credere che nel corso del prossimo anno l'economia globale non andrà incontro ad una recessione, che potrebbe limitare i consumi della materia prima in ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 28/12/2018 : Chiusura del 28 dicembre Protagonista il derivato sui principali titoli europei , che chiude la seduta con un rialzo dell'1,74%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via ...

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 28/12/2018 : Chiusura del 28 dicembre Sostanziale invarianza per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che archivia la seduta con un +0,06%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con ...

Smash Bros. Ultimate rappresenta davvero un salto in avanti generazionale per Switch? - Analisi tecnica : Con Switch come unica piattaforma su cui concentrarsi per il loro ultimo titolo, gli sviluppatori di Namco Bandai e Sora Ltd. hanno potuto creare il capitolo più ricco di Super Smash Bros. mai uscito. Dal punto di vista grafico, Super Smash Bros. Ultimate è la più bella incarnazione del franchise di sempre: il roster di 75 personaggi e i molteplici scenari hanno goduto di texture rinnovate e di un nuovo sistema di illuminazione, rispetto alla ...