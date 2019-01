Premier | l' Arsenal batte il Fulham di Ranieri Il Leicester espugna l' Everton

Risultati Premier League - Emery supera Ranieri : tutto facile per l’Arsenal contro il Fulham : Risultati Premier League – Si è giocato il secondo match della giornata di oggi di Premier League, dopo il successo del Leicester con l’Everton grazie alla rete di Vardy, successo netto dell’Arsenal contro il Fulham, niente da fare per la squadra dii Ranieri che dovrà provare a conquistare i punti per la salvezza nelle prossime partite. Finisce 4-1 per la squadra di Emery, vantaggio di Xhaka dopo appena 25 minuti nella ...

Pronostico Arsenal vs Fulham - Premier League 1-1-2019 e Analisi : Premier League, 21^ giornata, Analisi e Pronostico di Arsenal-Fulham, martedì 1 gennaio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Arsenal-Fulham, martedì 1 gennaio. Torna in campo la Premier League. Dopo lo spettacolare Boxing Day, il massimo campionato inglese scende nuovamente in campo. A sfidarsi, martedì 1 gennaio alle 16, ci saranno anche Arsenal e Fulham con il derby di Londra. I due club vivono due situazioni in classifica ...

Premier League - le probabili formazioni di Arsenal-Fulham - 1/1/2019 : probabili formazioni Gunners vs Whites, 21a giornata Premier League 2018/2019I recenti risultati hanno rallentato la corsa Champions dell’Arsenal, uscita demolita dallo scontro di vertice di Anfield contro il Liverpool. Gli impegni ravvicinati chiedono però turnover, almeno nelle zone dove le indisponibilità non hanno falciato la rosa di Emery.Sicuramente migliore il morale di Ranieri, nonostante il suo Fulham navighi ancora in cattive acque. ...

Premier League - Liverpool-Arsenal 5-1 : show Reds con tripletta di Firmino : Firmino festeggia la tripletta ad Anfield. Getty 54 punti in 20 partite. Per ora nei cinque maggiori campionati europei nessuna squadra ha fatto meglio del Liverpool di Klopp. Un inizio di stagione da ...

Premier League Arsenal - Emery : ”Potevo portare Salah al Psg” : A poche ore dal big match contro il Liverpool, l’allenatore dei Gunners, Unai Emery, racconta al Guardian un aneddoto di mercato sull’attaccante egiziano.Arsenal Emery Salah /Questa sera l’Arsenal farà visita al Liverpool, capolista in Premier League dopo diciannove giornate con 16 vittorie, tre pareggi, 43 gol realizzati e soli sette subiti. I Reds sono gli unici ancora imbattuti e guidano la classifica con sei punti di ...

Premier League - l'Arsenal sogna Keylor Navas del Madrid : Arsenal punta a sostituire il portiere Peter Cech e pensa di poterlo fare ingaggiando il costaricano del Real Madrid, Keylor Navas. Quest'ultimo è finito in panchina dopo l'acquisto del belga Thibaut ...

Premier - i risultati della 18giornata IN DIRETTA. L'Arsenal batte il Burnley 3-1 : Una vittoria preziosa per restare agganciato al treno delle big. A Emirates, L'Arsenal non vive una giornata semplice, tra infortuni e polemiche, la presunta lite Ozil-Emery, ma la squadra risponde ...