Mattarella | Italiani esprimono l' esigenza di unità e comunità | Basta odio e

Mattarella - discorso di fine anno : “Sicurezza si realizza se garantita la convivenza. Auguri agli italiani e agli immigrati” : Il bisogno di sicurezza che nasce dalla difesa dei “valori positivi della convivenza”. Ma anche dalle “garanzie di lavoro, istruzione e attenzione per giovani e anziani”. Poi la necessità di unità e compattezza come comunità. Quindi la legge di Bilancio licenziata in tempo che permette ora di guardare con fiducia al futuro, a patto che si garantisca un adeguato confronto in Parlamento. E gli Auguri finali che ha rivolto ...

Mattarella - il messaggio agli italiani di fine anno : il testo integrale del discorso del Presidente : Sono rimasto colpito da un episodio di cronaca recente, riferito dai media. Una signora di novant'anni, sentendosi sola nella notte di Natale, ha telefonato ai Carabinieri. Ho bisogno soltanto di ...

Mattarella premia 33 eroi italiani - vincono sociale e volontariato : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trentatré onorificenze al merito della Repubblica italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di ...

Mattarella premia gli italiani-eroi del 2018. Tra loro l'allenatore di serie C che combatte il tifo razzista : ROMA - Sono 35 gli italiani-eroi del 2018. Il Quirinale renderà domani pomeriggio i loro nomi, scelti dal presidente Mattarella per il coraggio e il grande esempio civile che hanno saputo dimostrare, ...

Anticorruzione - il ddl piace a due italiani su tre. Ma gli avvocati : “Mattarella non lo firmi”. Csm si spacca sul parere critico : piace a due italiani su tre, ma quel terzo evidentemente o è un avvocato penalista o fa parte del Csm. Cresce l’attenzione sul ddl Anticorruzione, approvato in via definitiva e in attesa della firma del capo dello Stato. Secondo un sondaggio dall’istituto Demopolis, che ha analizzato l’opinione dei cittadini dopo il via libera al provvedimento da parte della Camera il 18 dicembre scorso, la riforma è gradita dal 68% degli italiani. Il ...

Mattarella bacchetta il governo Conte : 'Si tutelino gli italiani - si dialoghi con Europa' : Non indietreggiamo. E' questo il ritorno con il quale Luigi Di Maio e Matteo Salvini, autentiche anime del governo Conte, hanno commentato l'opposizione della Commissione Europea rispetto alla strategie economiche che intende mettere in campo l'Italia. L'intenzione palesata è quella di non rinunciare ad alcuna misura tra quelle promesse all'elettorato, con particolare riferimento a Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Il tutto si traduce [VIDEO] ...

Mattarella sulla manovra. Dialogo con l'Europa e occhio ai risparmi degli italiani : Riteniamo che la tutela dei conti pubblici possa essere conciliata con una politica economica che non assecondi i rischi di recessione che gravano sull'economia globale". Queste le parole del premier ...