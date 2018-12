Mattarella | “Il modello di vita dell’Italia non è quello degli ultras”

ilnapolista

: Rivedi il discorso di fine anno del Presidente #Mattarella, il video integrale ?? - Quirinale : Rivedi il discorso di fine anno del Presidente #Mattarella, il video integrale ?? - Quirinale : #Mattarella: Il modello di vita dell’Italia non può essere,e non sarà mai,quello degli ultras violenti degli stadi… - Quirinale : #Mattarella: Il nostro è un Paese ricco di #solidarietà. Spesso la società civile è arrivata, con più efficacia e p… -

(Di martedì 1 gennaio 2019) “Lo sport è un’altra cosa” Ci sono stati anche gli ultras nel tradizionale discorso di fine anno del presidente della Repubblica. Sergiosi è brevemente soffermato sui recenti episodi di violenza: sulla morte dell’ultrà di estrema destra ucciso da una o due auto nel corso dell’agguato teso dagli interisti ai napoletani e anche sugli episodi di razzismo all’internostadi.“Ildidell’Italia – ha detto – non può essere e non sarà maiultras violentistadi di calcio, estremisti travestiti da tifosi. Alimentano focolai di odio settario, di discriminazione, di teppismo. Fenomeni che i pubblici poteri e le società di calcio hanno il dovere di contrastare e debellare. Lo sport è un’altra cosa”.Mai citato il Ponte Morandi Il presidente della Repubblica ha tenuto un discorso che ha mandato in ...