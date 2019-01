Il sovranismo ha già fallito

Manovra - Giorgia Meloni durissima : "sovranismo tradito - un testo di sinistra" : Come è noto, a Giorgia Meloni la Manovra del governo gialloverde non è piaciuta, affatto. E in un video, la leader di Fratelli d'Italia, non lesina critiche a M5s e Lega. "Una Manovra sovranista - afferma la Meloni - avrebbe previsto un deciso taglio delle tasse. Invece questa è una Manovra in conti

Gianfranco Rotondi fa rinascere la Democrazia Cristiana contro il sovranismo : Oggi alla Camera dei Deputati è stato presentato il patto federativo programmatico tra i partiti di ispirazione demoCristiana. È il "primo passo verso la ricostruzione dell'unità della Dc .Base del documento sono i principi dell'umanesimo cristiano contrapposto alle chiusure sovraniste e nazionaliste", recita una nota della federazione Dc.Continua a leggere

Così la Commissione ha fatto rimangiare il sovranismo all'Italia : La trattativa infinita tra il governo italiano e la Commissione europea, che oggi ha raggiunto un punto di svolta, non sembra ancora definitivamente chiusa. Il consiglio dei Commissari ha detto di aver accettato la nuova versione della manovra di bilancio, stravolta rispetto alla stesura iniziale, c

Dal salario minimo al sovranismo economico : cosa vogliono davvero i gilet gialli : Il movimento nato in Francia coniuga i desideri e le ambizioni di gran parte del popolo legastellato. Non a caso Beppe...

Galli della Loggia : «Il sovranismo non c'entra niente col nazionalismo novecentesco» : In un momento chiave della sua storia, in Italia si aprì una voragine politica da parte delle forze che avrebbero dovuto gestire la fase post- bellica e, da questo vuoto, nacque il fascismo. E con ...