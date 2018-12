Di Battista-Di Maio - reunion sulla neve in Trentino per i «fratelli» del M5S : «Dibba» a sciare con il vicepremier dopo il lungo viaggio in America. Una rimpatriata dopo sette mesi, per mettere a punto una strategia di governo per frenare la Lega

Matteo Salvini - il discorso di fine anno subito dopo Sergio Mattarella : così brucia Di Maio e Di Battista : Le mani sul Capodanno. Non c'è limite per Matteo Salvini , che da Bormio registrerà un video messaggio agli italiani per la notte di San Silvestro. Nessuna sovrapposizione con il tradizionale discorso ...

Luigi Di Maio esclude il rimpasto - "nessuna ipotesi". Di Battista in campo per le Europee : Luigi Di Maio prova a spegnere la ridda di ipotesi sul rimpasto di Governo, alimentate da una dichiarazione improvvida di Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di fine anno. Proprio in quell'occasione, davanti ai media, il premier non aveva escluso l'ipotesi, salvo poi correggere il tiro subito dopo allontanando lo scenario del rimpasto dall'attualità politica. Un rimpasto è stato negato anche da Matteo Salvini. Ma le ...

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista sfrattati - colpo di mano di Grillo : M5s - comanda ancora lui? : Alla fine, almeno a Capodanno, comanda sempre Beppe Grillo. Sarà il guru e fondatore del M5s, con il suo Discorso all'umanità giunto alla ventesima edizione, a "salutare" il popolo grillino a San Silvestro, con il messaggio social contrapposto a quello istituzionale del presidente Sergio Mattarella

Discorsi di Capodanno - Grillo conferma il contromessaggio. Anche Salvini farà gli auguri. Di Maio e Di Battista spostano al primo : C'era un tempo in cui l'ultimo giorno dell'anno era consacrato, nel mondo politico, al discorso del capo dello Stato. Con gli altri leader in rigoroso silenzio. Poi ha cominciato Beppe Grillo a tentare una controprogrammazione rispetto al discorso del presidente della ...

Alessandro Di Battista - la follia di Luigi Di Maio : a Palazzo Chigi per marcare Giuseppe Conte : Come se Luigi Di Maio non bastasse, ora ci tocca subire anche il ritorno di Alessandro Di Battista , in Italia dopo aver a lungo oziato in Sud America. I due leader grillini a brigare insieme, due ...

Mara Carfagna : "Salvini - Di Maio e Di Battista evitino i media il 31 dicembre. Non siano stalker" : "Ci auguriamo che Salvini, Di Maio o Di Battista evitino l'occupazione mediatica almeno il 31 dicembre". Mara Carfagna chiede che l'ultimo giorno dell'anno i leader di governo e maggioranza lascino spazio al presidente della Repubblica: "Hanno 364 giorni all'anno per stare sotto i riflettori e ci stanno in tutti i modi possibili e immaginabili, con giubbotti, felpe, sui tetti e sui balconi. Lascino in pace l'Italia almeno l'ultimo giorno ...

Vittorio Sgarbi - il discorso che massacra Di Maio e di Battista : "Morirete giovani" : Nel clima già tesissimo alla Camera per la discussione sulla legge di Bilancio, l'intervento di Vittorio Sgarbi ha infiammato gli animi con un durissimo attacco diretto al governo. Il critico, intervenuto a titolo personale, non ha risparmiato i grillini dell'esecutivo, tirando in ballo Luigi Di Mai

Di Maio e Di Battista trascorreranno il Capodanno insieme : Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista pronti per il 'buen ritiro' di Capodanno. I due 5 stelle sono pronti per la partenza già decisa prima del rientro a Roma dell'ex deputato dal suo lungo viaggio in Sudamerica. Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello sviluppo economico Di Maio andrà con l'antico compagno di avventure in un luogo top secret per fare il punto sulla situazione politica italiana ma ...

Di Maio e Di Battista in partenza per Capodanno insieme : Partiranno subito dopo il disco verde della Camera alla legge di bilancio, dunque, a occhio e croce, domenica se non già domani in serata. Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista si apprestano a ...

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - ribaltone M5S : 'Accordo pronto - come si divideranno il potere' : Un retroscena di Dagospia disegna la nuova geografia politica grillina alla vigilia del messaggio di fine anno affidato ai due 'gemelli' pentastellati per la notte di San Silvestro, ma soprattutto ...

Con un video su Facebook il tandem Di Maio-Di Battista lancia la campagna per le Europee : Segno che si vuole comunque tenere l'ex deputato libero da quel secondo mandato che le regole M5S stabiliscono come limite massimo per fare politica con il simbolo del Movimento. Non si sa mai. Ma il ...

Alessandro Di Battista - il ritorno e la voce che sconvolge il M5s : 'Così farà fallire Luigi Di Maio' : Torna Alessandro Di Battista , il grillino pasionario, l'alter-ego del 'mite' Luigi Di Maio . Un ritorno pesante, per gli equilibri grillini: come digerirà il governo gialloverde il fatto che lo ...