CR7 "Non vivo per i premi personali" : ANSA, - ROMA, 31 DIC - "Non vivo pensando di battere i record": detto da uno che ha vinto 5 Palloni d'Oro non è cosa da poco ma per Cristiano Ronaldo "la cosa più importante è aiutare la squadra a ...

CR7 : «Accuse di stupro disgustose. Tornare allo Sporting? Non si sa mai» : Il portoghese, intervistato dal quotidiano "Record", ha parlato del ritorno in Nazionale, di vicende extra campo e del suo futuro. L'articolo CR7: «Accuse di stupro disgustose. Tornare allo Sporting? Non si sa mai» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Psg - Buffon : "Avrei voluto giocare con CR7. Nazionale? Non c'è bisogno di me" : Gianluigi Buffon torna a parlare dell'addio alla Juventus : "Ho giocato con tanti campioni e per misurarmi avrei voluto giocare anche con Cristiano Ronaldo . Ma i bianconeri non sentiranno mai la mia ...

Atalanta-Juventus - Gasperini non ha paura di CR7 : “lo voglio in campo” : Cristiano Ronaldo in dubbio per Atalanta-Juventus dopo che Allegri ha annunciato un turno di stop durante queste feste per CR7 “Mi auguro che Cristiano Ronaldo sia in campo per il pubblico, perché è un’attrattiva unica. Poi è chiaro che tecnicamente per noi sia un pericolo, ma la Juve ha tantissimi altri grandi giocatori per sostituirlo”. Gian Piero Gasperini non ha paura di CR7 e lo vorrebbe in campo domani contro la sua ...

Mercato Juventus - Serafini : 'Messi in bianconero con CR7 Non è uno scenario fantasioso' : Arrivano notizie davvero inaspettate per quanto concerne il calcioMercato della Juventus. La ultime news riguardano il giornalista Luca Serafini, esperto di calcioMercato. Il redattore ha parlato di Juventus ed ha lanciato delle indiscrezioni molto interessanti. Stando a Serafini, infatti, il club bianconero starebbe pensando a Lionel Messi per la prossima stagione. "Mi ha colpito una battuta di Cristiano Ronaldo, che, rivolgendosi a Messi, lo ...

Juventus - Nedved : “Pescato i più forti - non ci affideremo solo a CR7” : Pavel Nedved, intervistato ai microfoni di “SkySport” dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla prossima avversaria europea. L’Atletico Madrid sarà un avversario ostico e complicato, ma Nedved lancia la sfida senza alcun timore. Leggi anche: Sorteggio Champions League ottavi di finale: […] L'articolo Juventus, Nedved: ...

Torino - Cairo : "Con la Juve sfortunati. CR7-Ichazo? Un campione non fa certe cose" : "Con la Juve siamo sfortunati, ho un elenco di episodi contro incredibile". Il presidente del Torino, Urbano Cairo ai microfoni di Radio Anch'Io su Radio 1, torna sugli episodi dell'ultimo derby ...

Juventus - la sola Champions non basta a ripagare l’acquisto di CR7 : Anche ipotizzando la vittoria del trofeo e una crescita importante dei ricavi commerciali i conti del club sono destinati a chiudere in rosso L'articolo Juventus, la sola Champions non basta a ripagare l’acquisto di CR7 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus-Inter - Tacchinardi a Sportnews : “Nel 1998 non era rigore. CR7 più forte del Fenomeno” : JUVENTUS INTER Tacchinardi – Centrocampista grinta e fosforo, un paio di campionati da difensore centrale nella prima gestione Lippi ma soprattutto 261 presenze e 9 reti con la maglia della Vecchia Signora. Nel suo palmares 5 Scudetti, 1 Coppa Italia, 4 Supercoppa italiana e soprattutto la Champions League alzata a Roma nel 1996. Parliamo di […] L'articolo Juventus-Inter, Tacchinardi a Sportnews: “Nel 1998 non era rigore. CR7 più ...

Antognoni : 'CR7 più continuo del Fenomeno' : Giancarlo Antognon i, ex fantasista della Fiorentina e della Nazionale italiana , ha parlato alla Gazzetta dello Sport per confrontare Cristiano Ronaldo e Ronaldo il Fenomeno: 'Il Fenomeno rubava più l'occhio ed era impressionante ma questo Ronaldo è più continuo'.

Pallone d'oro - Modric 'punge' Messi e CR7 : "Il calcio non è solo gol" : Modric: "CR7 e Messi eccezionali, ma la gente voleva qualcosa di nuovo" "nessuno mi ha regalato niente" - Il centrocampista vice campione del mondo con la Croazia nell'ultimo Mondiale giocato in ...

L'ospedale di Torino invita CR7 - lui non risponde : 'Ma lo aspettiamo' : L'occasione? Il IX raduno dei Babbi Natale a sostegno delle iniziative della struttura torinese, una tradizione delL'ospedale che già in passato ha ospitato tanti personaggi vicini al mondo del ...

CR7 mette la Fiorentina nel mirino : la Juventus non vuole smettere di volare : TORINO - Dopo il Bentegodi di Verona, il Tardini di Parma, lo Stirpe di Frosinone, il Friuli di Udine il Castellani di Empoli e San Siro , Cristiano Ronaldo è pronto a prendersi anche il Franchi di ...

Milan - Mirabelli : «CR7 Non sostenibile : con Elliott avremmo potuto prenderlo» : «L'attaccante che stavo prendendo e che avrebbe fatto venire giù San Siro era Cristiano Ronaldo», le parole dell’ex direttore sportivo rossonero. L'articolo Milan, Mirabelli: «CR7 non sostenibile: con Elliott avremmo potuto prenderlo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.