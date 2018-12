Cosa dirà Mattarella nel suo discorso di fine anno 

Dal ruolo del Parlamento alle autonomie : che Cosa dirà Mattarella? : Non farà riferimenti diretti alla manovra approvata praticamente a scatola chiusa, ma riaffermerà la centralità del Parlamento. E forse indicherà al governo dei paletti sulla riforma delle autonomie ...

"Renzi e il padre gestivano lavoratori in nero. Cosa dirà il Pd?" - l'attacco dei 5 stelle : Il Movimento 5 stelle risponde a Matteo Renzi sulla vicenda delle accuse al padre di Di Maio. E lo fa ripagandolo con la stessa moneta. I pentastellati, infatti, in una nota hanno ripreso un articolo del quotidiano La Verità in cui si sosteneva che Renzi e il padre avevano usato lavoratori in nero per diffondere i giornali. Un'accusa, questa, mossa da un servizio de Le Iene, anche a Antonio Di Maio, padre del vicepremier, che ha suscitato ...

Università degli studi di Padova : L'uovo oggi o la gallina domani? Dimmi Cosa scegli e la scienza ti dirà chi sei : Abbiamo applicato un algoritmo tipicamente usato in economia e ingegneria, l'approccio di ottimizzazione di Pareto, per identificare se esistano trade-off, ovvero sia compromessi, tra diverse ...

Spal - il presidente Mattioli infuriato dopo il 4-1 di Roma : “Curioso di sapere Cosa dirà l’allenatore” : L’ottimo inizio di stagione della Spal è stato dimenticato in seguito alle due pesanti sconfitte contro Frosinone e Lazio in cui, oltre a non conquistare punti, i ferraresi hanno subito 7 gol realizzandone solo 1. Il presidente Walter Mattioli al termine della partita non si è detto preoccupato, ma ha richiesto un cambio di rotta immediato: “Non sono preoccupato, per il momento, ma nel secondo tempo ho visto cose che avrei ...