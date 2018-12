Tria | ' Non mi dimetterò' E il rimpasto è congelato

Governo - Tria : "Io non mi dimetto" : 9.36 "Io non mi dimetto. Non esiste, nel modo più assoluto". Così il ministro dell'Economia, Tria,a colloquio con Repubblica. "Ho letto che è stato scritto, ma è una cosa che non esiste. Ma poi, spiegatemi perché dovrei andarmene proprio adesso?". "Se avessi voluto dimettermi, se ...

Governo - Tria : "Io non mi dimetto" : 9.36 "Io non mi dimetto. Non esiste, nel modo più assoluto". Così il ministro dell'Economia, Tria,a colloquio con Repubblica. "Ho letto che è stato scritto, ma è una cosa che non esiste. Ma poi, spiegatemi perché dovrei andarmene proprio adesso?". "Se avessi voluto dimettermi, se avessi voluto lasciare tutto, l'avrei fatto la sera in cui hanno annunciato il deficit al 2,4%. Lì sì che c'era un motivo",afferma Tria: "Se è vero che sono il ...

Tria : con Ue miglior accordo possibile - spesa ridotta ma non gli investimenti" | "Reddito da aprile" : "Rispetto alla prima versione della Manovra, l'attuale versione riduce la spesa corrente del 2019 e non lo fa a scapito della spesa per investimenti". Lo ha spiegato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in audizione in commissione Bilancio, annunciando che il reddito di cittadinanza arriverà "dal primo aprile 2019". Quanto a quota 100, la riduzione del fondo nel primo anno non cambia "impianto e impatto della riforma"

Manovra - Tria in commissione : miglior risultato possibile. Di Maio : cambieremo Ires su non profit : In vista dell’ok definitivo al ddl di bilancio le opposizioni danno battaglia. Fi e Pd chiedono più tempo per esaminare il testo e valutano colloquio con Mattarella. I dem annunciano ricorso alla Consulta: il governo Conte ha palesemente violato la Carta...

Manovra - non ci sarà l'audizione di Tria in commissione : Roma, 27 dic., askanews, - Nessuna audizione del ministro Giovanni Tria in commissione Bilancio sulla Manovra. Lo riferiscono fonti del Mef. La richiesta della presenza del ministro nell'ambito dei ...

Marcello Cirillo a Vieni da me/ 'Giancarlo Magalli? Non abbiamo litigato. Oggi però non ci inconTriamo più' : Marcello Cirillo si racconta a Vieni da me. 'Giancarlo Magalli? abbiamo lavorato insieme 20 anni, Oggi però non ci incontriamo più'

DIABETE DI TIPO 2 - CUORE A RISCHIO PER DUE FARMACI/ 'Attenzione non è un Trial clinico' : Due FARMACI per il DIABETE di TIPO 2 metterebbero a serio RISCHIO la salute del CUORE. A precisarlo è una ricerca che arriva dalla Northwestern Medicine.