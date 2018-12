Post su blog M5s | Fico | “Nessun attacco alla democrazia | opposizioni hanno diritto a

Manovra - opposizioni insorgono per Post su blog M5s. Carfagna : “Disappunto per quelle affermazioni” : ”La presidenza apprende con disappunto di questa dichiarazione e ritiene improprio paragonare il legittimo lavoro delle opposizioni a un atto di terrorismo”. La presidende d’Aula di Montecitorio, l’azzurra Mara Carfagna , boccia senza riserve il post pubblicato dal Movimento 5 stelle sul blog delle Stelle che, prendendo spunto dalla Manovra , denuncia gli ”attacchi” alla ”democrazia” e parla di ...

M5s : “Democrazia sotto attacco di lobby. Pd e Fi complici”. Opposizioni insorgono e il Post scompare dal blog delle Stelle : “Siamo sotto attacco. Il Governo, la Manovra del Popolo. La Democrazia è sotto attacco. È in corso una delle più violente offensive nei confronti della volontà popolare perpetrata in 70 anni di storia repubblicana”. E le Opposizioni sono “complici” ed “eterni zerbini dei potenti”. In più, c’è anche la “longa manus della stragrande maggioranza dei media”. Un post pubblicato sul blog dell ...